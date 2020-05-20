英國引擎製造商勞斯萊斯（Rolls-Royce）周三宣布擬裁員至少9000人，相當於約17%的全球員工，作為應對新冠肺炎疫情衝擊的重大組織改革計畫之一。

勞斯萊斯的全球員工約達5.2萬人。新冠狀病毒疫情肆虐全球，各地為防止疫情擴散而實施的封城鎖國措施導致飛機引擎需求暴跌。

該公司表示，這波裁員主要針對民航事業，預計每年可減少13億英鎊的成本支出，公司將開始與工會展開協商。

(時報資訊)