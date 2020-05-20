《國際產業》受疫情衝擊 勞斯萊斯將裁員至少9000人 16:312020/05/20 時報資訊 編譯柯婉琇、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國引擎製造商勞斯萊斯（Rolls-Royce）周三宣布擬裁員至少9000人，相當於約17%的全球員工，作為應對新冠肺炎疫情衝擊的重大組織改革計畫之一。 勞斯萊斯的全球員工約達5.2萬人。新冠狀病毒疫情肆虐全球，各地為防止疫情擴散而實施的封城鎖國措施導致飛機引擎需求暴跌。 該公司表示，這波裁員主要針對民航事業，預計每年可減少13億英鎊的成本支出，公司將開始與工會展開協商。 (時報資訊) #勞斯萊斯 #Rolls-Royce #裁員 #疫情 #衝擊 #組織 #改革 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情衝擊 工具機首季成慘業 04:102020/05/16 證券．權證 觀光客愛朝聖的林百貨 疫情衝擊業績掉6成 14:252020/05/17 生活 疫情衝擊 嘉義縣物資銀行資源取得不易 17:482020/05/17 生活 疫情衝擊 嘉縣物資銀行缺糧 04:102020/05/18 地方新聞 《國際產業》德企蒂森克虜伯 傳重整旗下鋼鐵業務 09:092020/05/18 財經 《國際產業》蘋果本周將重啟美國25家商店 09:092020/05/18 財經 《國際產業》需求復甦 原油價周一上漲逾1美元 10:002020/05/18 財經 《國際產業》馬雲退出軟銀董事會 10:512020/05/18 財經 《國際產業》軟銀籌資，傳出售T-Mobile持股予德國電信 14:152020/05/18 財經 《國際產業》歐洲最大廉航 瑞安航空再降全年載客目標 14:322020/05/18 財經 財經熱門新聞 台積電赴美最終下場…謝金河曝7字示警 - 財經 逼死華為！專家驚爆川普驚天陰謀 - 財經 Moderna沒那麼神！美股噴千點 抓到背後大黑手 - 財經 散戶小心！520尾盤出怪招 專家洩明天台股漲跌 - 財經 光環盡失？ 外資拋售台積 持股8年最低 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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