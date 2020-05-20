吸菸恐會增加新冠病毒進入人體的機會！兒童急重症醫學醫師吳昌騰表示，有研究證實，香煙煙霧會使病毒進入人體受體增加三成以上，「也就是讓吸菸者多開了好幾道大門讓新冠病毒進入體內」。

吳昌騰在臉書《來講兒科急診的543-吳昌騰醫師》說明，這篇研究在5月16日發表，研究進行了小鼠和人類的實驗，其中針對人類的實驗，研究人員對吸菸者和不吸菸者的組織進行採樣並分析對比。吸菸者在氣管、大氣道和小氣道取樣的肺上表皮細胞組織中，ACE2水平比非吸菸者多出30%-55%。

吳昌騰解釋，新冠病毒進去人體就是需要ACE2受體，因此抽菸的朋友們等於是多開好幾道門讓新冠病毒進去。另外，吸菸史也是ACE2表達的重要預測指標，因為研究人員也發現，吸菸對ACE2表達的這種影響是可逆的，因此他建議，有抽菸的朋友開始戒菸吧。

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(中時電子報)