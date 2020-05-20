嘉義市長黃敏惠（左三）展示大白熊將會陪搭公車。（廖素慧攝）

大白熊陪搭公車，嘉義市長黃敏惠（左）、國光客運副董事長王應傑（二排中）讚搭車有驚喜。（廖素慧攝）

嘉義市低底盤電動公車 ，身心障礙朋友有斜坡道設施可被推上車。（廖素慧攝）

嘉義市低底盤電動公車內裝動物卡通畫、木製拉環有在地文化元素。（廖素慧攝）

嘉義市低底盤電動公車有3條路線，市長黃敏惠20日宣布，中山幹線21日開始試營運，6月1日正式上路，忠孝新民幹線、光林我嘉線等2條路線預計年底啟用，嘉義市是全國第一個市區公車100％汰換為電動公車的縣市。

黃敏惠說，今天2020年5月20日，愛你愛你我愛你，非常有意義的日子，低底盤電動公車是為市民準備的愛的禮物，市政府與國光客運合作，融入在地文化元素，打造有城市美學的電動公車，行銷嘉義市，也行銷台灣的設計力、工業力。

黃敏惠說，低底盤電動公車節能減碳，很環保，還有在地藝術家莊信棠設計車體內裝很療癒，來嘉義市搭公車是時尚，就業就學更要搭公車，6月1日中山幹線正式啟用，有2部公車有大白熊陪伴，多搭公車就有機會邂逅大白熊。

黃敏惠說，候車亭、車票都有一系列的美學設計，是2021年設計展在嘉義市的起手式，坐在公車裡可以感受嘉義的故事、嘉義人的熱情及台灣的能量。

國光客運副董事長王應傑說，過去台灣很多電動車是國外製造的，中央政府鼓勵提升電動巴士自製率，嘉義市電動公車是第一案，除了馬達、電池以外，底盤、車體結構都是國光客運製造，外觀、內裝設計及行銷是嘉義市政府，嘉義市已是時尚都市，其他縣市應向黃敏惠市長取經。

市府交通處表示，中山幹線（綠線）本月21日至31日試營運期間免費搭車，起迄點是嘉義榮民醫院至嘉義大學蘭潭校區，6月1日正式營運後全票12元、半票6元。

(中時 )