社工人員因長期薪水低，且工作辛苦易造成人才流失！為營造更友善的職場環境，衛福部於今年元旦起，首度進行社工薪資制度化。台中市議員張家銨表示，社工為第一線執行者，經常處於勞動條件不佳環境，但中市府為因應該計畫，卻僅提供直接服務適用，間接服務不列其中；並強調兩者皆是專業不該分等級。

台中市議會定期會20日進行民政業務質詢，張家銨指出，台中市社工人力近萬人，不應區分「直接服務」、「間接服務」，且現今勞動條件不佳情況，調薪資須一視同仁，因兩者都是專業；並詢問台中市政府社會局長彭懷真，關於社工「直接服務」和「間接服務」差別及重要性。

社會局長彭懷真說，直接服務是與直接觸個案，主要以訪視為重點；間接服務是偏向於行政部分，雖然兩者的角色有所不同，也認同兩者都相對重要。

張家銨表示，去年已提醒市府，衛福部今年元旦起，將實施「社工薪資制度化」新制，才舉辦2場說明會。不過有許多社工人員反應，依然不明白自己是否有加薪。據了解，陸續有市府社會局委外單位收到公文，內文中表示為因應中央新制進行計畫變更，也就是加薪。但該計劃居然僅提供直接服務社工人員適用，間接服務社工人員並不在其中。

彭懷真指出， 因舉辦社工說明會時間為1／18、1／20，中央核定政策晚於該時程，不過目前全台中市凡是市府委辦的補助方案，皆落實實施；因衛福部規劃時是以財政狀況，才因此並以社工師法第12條做為考量，且中央統一規定。

張家銨強調，為讓社工人員有更好勞動條件保障，地方政府也要努力。市府是否允諾明年無論間接服務以及直接服務，台中市一定會全面跟進社工薪資新制，包含社工相關學歷、證書、執業執照以及年資等加給都不會遺漏。另外，即便回捐狀況逐漸改善，明年若是跟進社工薪資，新制的薪資就是樓地板，不得退還給政府。

彭懷真說，今年初就與各合作單位召開會議，要求落實中央政策，特別強調，一定會設法讓社工人員薪資於合理之中並跟進，因社工需要經驗所以要穩住人力。承諾社工薪資新制就是樓地板，依法辦理。

副市長黃國榮也表示，社工工作量很重，時間也很長非常辛苦，並承諾未來社工薪資新制相關事宜，負責溝通協調。

張家銨呼籲，社工人員是社會福利能順利執行及落實中相當重要一環，薪資僅是勞動權益一部份，要去真正改善社工人員的三高三低，市府需更重視，並且協助基層社工人員勞動權益，這樣才能專業久任。

(中時 )