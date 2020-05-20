高雄街頭17日一早突然出現神祕布條「阿舅要回來了」，引發市民熱議。（袁庭堯攝）

高雄街頭出現神祕布條「阿舅要回來了」，引發市民熱議，有人說與罷免有關，但更多人認為與綠營內鬥連結較大，熟知內情人士分析，「阿舅」回來為民進黨高市黨部主委選情投下變數，原本宣稱大幅領先的海派趙天麟，與菊系高閔琳之間的差距正急速縮減，一來一回之間，最後勝負可能在2000票以內。

高雄各地17日出現大量匿名布條，綠底白字「阿舅要回來了」，雖未指名道姓，但政壇多猜測可能指前市長陳菊胞弟、人稱「阿舅」的陳武進，由於民進黨高市黨部主委24日即將投票，時機敏感，布條出現隔日，一名菊系要角在臉書PO文，「大伙忙正事，你卻在搞壞事，真是可惜」，話中有話引發無限聯想。高閔琳20日更親上火線，開炮宣稱「有聽到趙天麟拜託大家不要參加」今晚的罷韓活動。

據了解，黨部主委之爭由趙天麟、高閔琳捉對廝殺，原本外界看好掌握多數黨員票的海派應會輕鬆勝出，海派甚至揚言要拿下三分之二黨員票，以高雄黨員數3萬7000人計算，就是大贏1萬票左右，但熟悉情勢的綠營人士透露，因菊系鴨子划水，選情已有重大變化。

這名人士分析，高雄黨員結構可分成3大塊，新潮流、菊系約1萬2000票，自主黨員占8000票，其他約1萬7000票則分屬海派、美麗島、正國會及原縣區地方山頭，依過去投票經驗看來，新系非常團結，不管颳風下雨都會出來投票，保守估計投票率8成，換算約9600票。

反觀其他派系，投票率可能只有5成，假設全部支持趙天麟，等於8500票，而8000位自主黨員以7成投票率計算，趙天麟掌握其中7成、約4000票，高閔琳占3成、1600票；加總分析，趙天麟約拿下1萬2500票，高閔琳則有1萬1200票左右，選情絕非海派宣稱那樣穩定。

「傳聞『阿舅』已介入選戰，雖然無法確定，但花媽陳菊最近確實親自南下替高閔琳助選！」知情人士透露，菊系採「以退為進」策略，花媽勤走基層拜託地方頭人「別讓閔琳輸得太難看」，人情攻勢奏效，「1個單位拉5票，跑100個單位就是500票起跳」，一來一回間，趙天麟優勢正在快速流失。

黨部主委掌控2022年議員提名權，菊系、海派都有輸不得的壓力，據分析，目前看來趙天麟險勝機會仍大，但他以多屆立委經歷，對戰菊系年輕市議員高閔琳，已被黨內形容「上駟對下駟」，若最後勝負在2000票內，將來號令地方難免氣衰，民進黨高市黨部主委之爭，顯然並非表面上那樣和諧。

(中時 )