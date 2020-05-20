高雄市政府致力整治愛河與仁武地區防洪排水問題，地政局20日說，攸關愛河整治、仁武防洪排水及八卦寮土地開發利用的第100期公辦市地重劃區重劃計畫書，將於5月22日公告，預計2023年11月完工。

公辦第100期市地重劃區位於仁武區愛河西岸以東、八德一路以南、八德東路以北、曹公新圳以西，總開發面積約20.85公頃。

考慮極端氣候，地政局表示，這是加速辦理愛河整治最後一哩路，維護仁武地區人民生命財產安全，援引經濟部水利署核定的北屋排水治理計畫，保留草潭埤現有2處面積約4.6公頃的埤塘，以維護原有的生態棲息環境，並可減少因開發所造成之地表逕流增加，減緩鄰近地勢較低地區之淹水情形。

另為兼顧土地所有權人權益，規畫約10.40公頃住宅區。此次重劃工作市府團隊將延續該北屋排水中下游之公辦第84期市地重劃成功合作模式，再次展現團隊分工合作默契，即市府都市發展局變更都市計畫，地政局公辦第100期市地重劃，水利局則配合進行重劃區內北屋排水改善拓寬及護岸整治。

預期重劃完成後，可釋出約10.40公頃住宅區土地，取得開闢10條道路、4處綠地、1座公園及1座滯洪池等近10.45公頃的公共設施用地。未來除可結合水岸綠地空間、提升區域整體生活居住環境品質外，區域排水一次到位，提高地方防洪保護標準，徹底解決仁武八卦寮地區淹水洪患，完成愛河整治最後一哩路。

(中時 )