中油在高雄市橋頭區設置供油中心，也被稱為橋頭油庫，一直以來，因為睦鄰機制不透明被地方詬病，民進黨立委邱志偉曾於今年3月間在立法院經濟委員會提出臨時提案，要求中油針對橋頭油庫研擬睦鄰回饋辦法。中油回覆說，未來橋頭區的睦鄰將以里為單位，並將參考活動計畫內容適時提高補助。

邱志偉20日表示，橋頭油庫是典型的鄰避設施，重型油罐車進出頻繁，存放大量易燃物質，過去也有施工不慎引發火災的紀錄，對當地民眾生活環境及交通安全有相當的衝擊，因此要求中油需研擬睦鄰回饋辦法，讓中油與地方可以共生、共存、共榮。

中油提出的橋頭區睦鄰回饋書面報告指出，橋頭油庫每年定期舉辦應變演練，且建置油槽監控偵測系統、油罐車安全設備、辦理安全駕駛教育訓練等。針對地方回饋包括入口意象的彩虹橋、小學教學設備及區公所地方協會、老人協會等公益活動經費捐助。

考量地方發展及人口成長，中油將加大回饋力道，依申請內容適度提高睦鄰補助，包括區公所大型節慶活動、地方發展、老人協會的節慶、環保、運動活動等，參考活動計畫內容及預算適度提高補助，補助將以里為單位深耕地方。

(中時 )