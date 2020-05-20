苗栗龍鳳漁港假日人潮車潮多，吸引各地遊客造訪品嘗鮮美海產，沉浸沿岸風光，但聯外道路龍江街僅雙向各1車道，經常壅塞，阻礙港區觀光發展，苗栗縣政府並積極爭取道路拓寬工程。20日縣議員廖英利質詢，竹南鎮龍鳳漁港聯外道路興建工程2年前發包設計，迄今卻遲遲未動工，力促縣府盡速辦理，解決交通壅塞問題，帶動地方繁榮。

廖英利多次詢問龍鳳漁港聯外道路興建工程進度，20日她指出，工程自2018年12月27日發包設計至今，遲遲沒動靜至今快2年了都尚未動工。縣府工務處長古明弘說明，工程涉及龍鳳大排的排水計算與國道3號橋下空間結構是否符合相關工法問題，經過立委陳超明協調，並與相關部會進行3度協商後解決問題，目前完成細部設計，已送公路總局做修正計畫核定，預計6月細部設計定稿、7月初上網招標工程。

苗栗縣政府為解決龍鳳漁港聯外道路龍江街路幅狹窄，造成交通壅塞困擾，向中央爭取經費，以總經費近3億8000萬元，執行龍鳳漁港聯外道路興建工程，預計將龍江街接至西濱公路台61線前段拓寬為10公尺、後段拓寬18公尺為雙向4車道，龍江街273巷拓寬15公尺為雙向2車道，以紓解台61線來往龍鳳漁港交通壅塞情況，提升道路安全。

(中時 )