台中市議員謝志忠、王立任、張玉嬿今日議會質詢，針對IDC亞太區智慧城市大獎，國際上不僅台中連兩年是六都“唯一”未入圍; 回歸基礎市政，還是六都唯一無市民卡，106年發包建置的整合智慧市民平台無上架，如空中閣樓般懸而不用，強力要求儘速上架智慧市民整合平台，別讓台中”卡住了“。

吳皇昇強調，市府推動數位治理的目標不變，市府以「數位民主」、「數位服務」及「數位行政」三大面向建構數位政策，務實規畫成立數位治理局。市府資訊中心正研擬推動「一機在手」市政服務和公共費用繳納服務，給市民最大的數位便利。

謝志忠議員表示，智慧城市就是「整合」都市的組成系統和服務，提昇資源運用的效率，最佳化都市管理和服務，以及改善市民生活品質。目前升格全國第二大都的台中，歷年市長施政報告，都致力於推動城市智慧化，更有國際級的公證單位肯定。

2013年胡志強市長時代，曾兩年獲得智慧社區論壇（ICF）入圍，2013獲得「全球頂尖7大智慧城市」首獎；2018年林佳龍市長時也入圍了「IDC亞太區智慧城市大獎」，且2019、2020年，其他五都皆有入圍或得獎，唯獨盧秀燕市長上任以來接連摃龜，甚至今年連報名動作都沒有。

謝志忠接連表示，回歸市政基礎層面的數位佈署，台中是六都唯一沒有市民卡。106年市府花費2481萬預算，建置臺中市智慧市民平台主題網及APP等相關的系統、主機平台等軟硬體，以「單一入口」串連多功能如繳稅、借書、繳罰單、活動等，至今109年，上架卻毫無消息，綜觀施政報告數度提到智慧城市，台中不僅沒有變得更智慧，簡直是倒退佈署！

王立任議員表示，台中本來已朝智慧城市發展，歷年來也陸續入圍智慧城市獎項。而台中市政府總共已花了3430.5萬做台中市民卡資訊服務及系統平台，但完全沒有使用功能，到底帶給民眾什麼東西？盧市長上任至今已經1年半，之前編列的公帑應該提供市民更多便利服務，若沒有要使用市民卡，市政府也應該提供另一個解決替代方案，不該浪費公帑。

張玉嬿質疑，市府從胡志強以水湳智慧園區為中心，由「點」擴展成「線」，到林佳龍推進構成「智慧廊帶」，再藉規劃市民卡擴大服務範圍，最後涵蓋整個大臺中，落實「智慧城市」整體建設。但盧秀燕上任一年半，台中智慧城之路卻劃下休止符。

謝志忠、王立任、張玉嬿三位議員聯合呼籲，從數位治理到國際舞台，發展智慧城市刻不容緩，智慧市民平台也強力要求儘速上架，讓市民的享受生活便利性，更讓台中同步朝著科技智慧向前邁進。

研考會主委吳皇昇表示，為提升數位服務與開放政府應有的服務品質，台中市政府自105年開始辦理相關法治程序作業，107年議會三讀通過並於同年完成數位治理局組織規程修訂審議，提報市政會議通過，函報內政部及考試院其組織規程完成備查，數位治理局組織規程於108年生效。

吳皇昇強調，市府推動數位治理的目標不變，市府以「數位民主」、「數位服務」及「數位行政」三大面向建構數位政策，務實規畫成立數位治理局。市府資訊中心正研擬推動「一機在手」市政服務和公共費用繳納服務，給市民最大的數位便利。

(中時 )