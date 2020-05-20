新竹市政府為促進民間景氣復甦，持續推動「後疫情」紓困振興方案，並決定針對市府委外營運的OT廠商減收3月至5月50％、為期3個月的促參案件權利金、土地租金，包括委外經營藝文場館如辛志平校長故居以及市場攤商、停車場等都受惠。

市府指出，此次推動的紓困振興方案，是針對市府委外營運單位（公辦民營）的OT廠商減收3月至5月一半不等的權利金與土地租金，包括辛志平校長故居、李克承博士故居、將軍村、湖畔料亭、玻璃工坊、氣象站等，讓在疫情暴發以來人潮至少減少4至6成的廠商都能受惠。

此外，市府也對公有市場、動物園營運單位等祭出租金減免，共有超過2000家攤商業者受惠。公有零售市場所有攤商的4、5月租金也減收50％，果菜市場與漁港直銷中心所有攤商兩個月減租30％。

另，樹林頭臨時攤販集中場、假日花市、園藝市集及農特產直銷中心所有攤商，3、4、5月都減租50％租金。

香山溼地生態館因疫情關閉生態館展區，民眾只能外帶，營運受影響，市府也減收3個月30％租金。新竹市立動物園親子餐廳、餐車、遊客中心及禮品部等業者，3個月租金減半。

此外，停車場業者也能申請權利金減免方案，業者須檢附今年3月至5月任連續2個月總營業額較去年同期減少達15％的證明，就能申請減收3、4、5月計3個月50％權利金，包括府後、北區行政大樓、明志書院等10個公有停車場都符合資格。

(中時 )