在台北東區佇立31年，創下全球第一家24小時的敦南誠品即將在本月31日熄燈誠品敦南店「31天異想倒數」系列活動，天天都有驚喜！浪漫5/20，誠品敦南店變身「一日婚紗館」，邀請新人到書店裡拍攝婚紗照，只剩倒數11天就要熄燈的誠品敦南店，除了邀您在書店裡吃宵夜、深夜mini bar、與拍畢業照外，5/30更在書店中打造露營區，邀讀者們體驗創新露營！5/31閉幕日，從凌晨起講座馬拉松不間斷，凌晨04:30邀來PChome網路家庭集團董事長詹宏志開講，陳文茜女士則於下午壓軸開講；歌手陳昇和多個樂團從晚上19:00起輪番開唱。

0524誠品敦南店「速寫敦南」透過臉書社團「速寫台北」號召對喜愛敦南的朋友回家，透過簡單的速寫本和簽字筆，留下對敦南最深刻的回憶。（誠品提供）

換上您的睡衣，來誠品敦南店看書、吃宵夜吧！5/25誠品敦南店攜手創意台菜餐廳「永心鳳茶」於22:00-24:00在2F雜誌區提供限量宵夜組合，有手撕紅燒肉淋上花生醬的「虎咬豬掛包」、米香配上醃玉筍台味十足的「手拿清粥小菜」，再配上精選「台東紅烏龍茶」或「文山包種茶」，憑書店不限金額發票即可兌換；應屆畢業生也歡迎5/27穿上您的畢業服來敦南店，憑誠品人會員於敦南店當日消費之發票即可免費拍攝寫真，留下與敦南的回憶。

0529誠品敦南店「說再見低調派對」邀知名餐酒館「貓下去敦北俱樂部」設置mini bar。（誠品提供）

5/29則推出24小時的「說再見低調派對」，邀知名餐酒館「貓下去敦北俱樂部」設置mini bar，現場更有多位神秘嘉賓現身，一同沉醉在書香、酒香中的微醺夜；5/30邀您在書店中露營，現場打造主題閱讀帳篷，除了有猜謎遊戲和DJ秀，並可接續參加5/31凌晨起的精彩活動，共享最後倒數時光！

0530邀您在書店中露營，現場打造主題閱讀帳篷。（誠品提供）

5/31誠品敦南店閉幕日，當日有24小時不停歇的活動：從凌晨00:00起，多位名作家接力展開連續18小時不間斷「講座馬拉松」，PChome網路家庭集團董事長詹宏志將於凌晨04:30分開講，講座壓軸則由陳文茜女士擔綱，精彩可期！下午14:00，台灣首位太陽馬戲團前首席舞者張逸軍，引領舞者以精湛的舞蹈表演；晚間19:00誠品敦南店戶外廣場舉辦「星空下的Live騷動」，由人氣樂團旺福、四分衛、脆樂團、昆蟲白等輪番接唱，並由金曲獎最佳作曲人陳昇壓軸，用歌聲陪伴大家迎接最後倒數。

0531誠品敦南店「星空下的 Live 騷動」由陳昇、四分衛、旺福、脆樂團、昆蟲白等樂團陪伴大家迎接最後倒數。（誠品提供）

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(中時電子報)