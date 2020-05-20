總統蔡英文今520演說，國民黨立委陳以信今20日在臉書表示，光就兩岸部分，對比她的第一任就職演說，兩者就有很大不同。他並歸納出「兩岸新四不」，且仔細分析發現，兩岸情勢上退回到比2004年陳水扁總統時期還不如！。

一、兩岸關係不再重要。這篇講稿談到兩岸部份約三百字，比起四年前的六百卅餘字，只有一半不到。而且內容相當簡化，除了把「和平、對等、民主、對話」八字真訣，加油添醋再說一遍，只有重述四年前那一句，依據憲法與兩岸條例處理兩岸事務。顯然蔡總統認為，兩岸關係惡化至此，已經多說無益、無庸再議。

二、對北京不再釋出善意。四年前蔡總統雖然不願承認九二共識，但仍繞著圈子談到九二認知，表示願意尊重九二事實。現在這些都省了，和九二年相關論述全部刪除，下個四年再也不受羈絆。換言之，蔡總統可說已對習近平死心，不會再對北京釋出善意，未來兩岸兩會大概就是死會，台海和平就大家看著辦了。

三、領土主權避而不談。四年前蔡總統表示有責任捍衛國家主權與領土，強調中華民國對東海與南海領土主張不變，等同承認她接受憲法規定之固有疆域。但這次完全避而不談東海與南海，是否意味她的領土立場可能鬆動？未來政府如何面對海疆爭議值得高度注意。

四、不再積極推動和平。這次蔡總統在兩岸部份談到三次和平，但都是輕描淡寫帶過而已，遠不比四年前她一再強調，台灣要做「和平的堅定維護者」、「和平的積極溝通者」！顯然未來四年，台灣不再扮演和平使者，上次她還肯呼籲兩岸「建立互信」、「利益共享」、「溝通協商」，這次這些字眼通通刪除，代表從此「和平」當作一句口號就可以了。

他說，總而言之，仔細分析2020年蔡總統就職演說後發現，兩岸情勢上退回到比2004年陳水扁總統時期還不如！

當年雖經歷公投綁大選，兩岸瀕臨戰爭邊緣，但陳總統連任演說中，兩岸所佔篇幅很大，他還更願意釋放善意，主動提到兩岸共同血緣、文化和歷史，表示體會對岸一中原則的堅持，希望本於善意兩岸和平發展，強調只要台灣人民同意，願與對岸發展任何形式的關係。今昔相比，高下立判，蔡總統這篇演說，在兩岸關係的比較上，竟然連當年的陳總統都遠遠比不上⋯

(中時電子報)