受到新冠肺炎疫情影響，喜憨兒台南庇護工場，餅乾銷售業績一落千丈，台積電為協助庇護工場度過防疫低潮，特別購置300盒餅乾禮盒捐贈台南市政府警察局，除了協助庇護工場振興業績，也幫第一線防疫警察同仁加油打氣。

台南市警察局20日特別舉辦捐贈儀式，由台積電14廠部副理吳玫瑋代表等人前往捐贈，台南市警察局長周幼偉代表受贈。台積電代表表示，在這波疫情肆虐下，許多行業都受到影響，台積電希望藉由購買庇護工場餅乾禮盒，起到企業落實社會公益的帶頭作用，傳遞愛心也慰勞第一線警察人員的辛勞。

周幼偉表示，台積電一直以來為善不落人後，此次防疫期間，向喜憨兒台南庇護工場購置300盒餅乾禮盒，雪中送炭讓工場感受到社會的關懷與愛心。

警察局預計將餅乾禮盒發送到各單位，慰勞所有同仁在這段期間以來執行防疫工作的辛勞，希望激勵本局同仁的工作士氣，也期許這波疫情能早日結束，讓社會早日恢復正常運作。

(中時 )