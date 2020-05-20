罷韓投票將於下月6日登場，草協聯盟發起人李正皓昨天(19日)在政論節目上預測罷韓投票結果，今天則在臉書上PO文，把他在節目中所言正式落實成祭品文。

李正皓今(20日)在臉書上PO文表示，他昨天在政論節目中預測罷韓投票會過關，且票數可能達到70萬票。而他被主持人問到有多少信心時，笑回「(沒有)70萬就送100片雞排」。他還指出，原本韓國瑜在18日的道歉可以讓罷韓降溫，但19日韓在高雄市議會痛罵罷韓團體，反而又會助長罷韓聲量。

網友們留言回應，「這次預測對了，就成政壇第一先知了」、「應該改成超過70萬票，罷韓成功就發雞排」，但也有網友反駁，「我們會加油，幫您省雞排的錢的」、「我高雄人，真心認為這100片雞排應該吃不到了」、「期待我吃不到你的雞排」、「算是你小氣，這結局應該很明顯了，吃不到，吃不到，吃不到」、「真的不想吃你的雞排」、「希望不要吃的你的雞排」。

(中時電子報)