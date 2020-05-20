新冠肺炎疫情影響，全球經濟急凍，企業面臨的危機一波接著一波，新保(9925)強調，企業面臨生存戰，需要「超前部署」轉型，快速掌握風險、降低損失，企業在安全管理上，必須先建立企業內部與外部正確的安全防衛措施，如智慧影像監視系統，入侵與門禁管制、消防安全應變規劃等都扮演重要功能，利用高科技的中央保全管制作業系統，能同時監控人身安全、火災和入侵，形成完整服務概念。

除了生命資產安全外，資訊安全也將是未來企業營運的重要課題，疫情影響下，企業採取居家辦公日漸成為趨勢，包括正視網路環境安全問題、強化個人設備資安監控、提升外在設備資料保護、遠距工作平台機密保護、審視並加強電子郵件或工作應用程式等遠端資料的登入安全。

「資安閘門防護服務」由資安專家關貿網路與華電聯網提供國內外資安情資、全天候監控與威脅告警及24小時專業客服諮詢服務，由AIoT領航家新光保全提供客戶申裝、拆換機後勤服務，讓中小企業也能輕鬆擁有全面性基礎資安防護，有效及時阻擋黑名單網站、猖獗的木馬、蠕蟲程式及各種惡意病毒，期望透過新光保全遍及全國的通路資源及服務體系，提供客戶最佳的資訊安全解決方案。

另外，國內最近火災事故頻繁，由於火災事故防不勝防，除了注意廚房用火、電器電線等物品之外，正確安裝「住宅用火災警報器」，能夠有效降低火警發生時的危害。

新光保全也呼籲事前預防加事後保障，系統保全加火災感知器，擁有24小時不間斷的火災預警以及火災竊盜加值責任險，提供財務上的保障，同時提醒民眾隨時注意用火安全，以免憾事發生。

(時報資訊)