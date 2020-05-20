台中市潭子區公所1名女員工被心急民眾以粗口對待，市長盧秀燕（右）感到非常不捨。（台中市政府提供／王文吉台中傳真）

台中市各區公所人員及志工每日加班審核，加速辦理中央擴大紓困方案，市長盧秀燕20日前往潭子區公所慰勉第一線同仁，並致贈身障機構製作的手工餅乾。盧秀燕表示，「防疫期間你們辛苦了！真的謝謝，還好有你們！」目前台中累計核定發放紓困金約1億711萬元。

盧秀燕表示，防疫期間，區公所是政府機關中「最辛苦的第一線」，從居家檢疫關懷追蹤，到最近一波的擴大紓困方案，各區公所都全員接力受理申請，社會課更連續數個周末全員加班，處理補件、登打案件與審核資料，希望儘快整理審核申請案件，早日發放補助金。

日前潭子區公所1名女員工被心急民眾以粗口對待，盧秀燕感到非常不捨，她說，之前很多市民打電話到市府關心，並詢問女員工「家人看到妳被罵會不會心疼？」女員工說，「每個工作都有辛苦一面，家人要她平常心面對」。盧秀燕肯定女員工與家人都很偉大、很包容，也很支持第一線同仁，感謝大家的協助與付出。

「委屈與辛苦會過去，愛心和真誠會留下。」社會局強調，將全力協助區公所加速審查，並持續透過line群組，協助向中央反映問題，也在群組中回答個案審理疑義，另製作電子版台中市作業手冊，包括切結書範本、問答集、一次告知單等，供區公所使用。

(中時 )