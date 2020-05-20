台北國際電玩展今年因疫情由寒假延至暑假舉辦，同時在疫情時期全力配合政府防疫政策，宣布停辦實體展覽的同時也著手籌畫線上化服務。今日官方指出，將於6月正式展開「TGS線上系列活動」，活動內容包括以商務交流服務為主的「TGS LINK商務媒合2.0」、「Indie Game Award線上頒獎典禮」以及APGS亞太遊戲高峰會在線上舉辦兩天場次的「INDIE SALON ONLINE」，藉由系列活動推出也讓遊戲產業有更多元的交流平台。

台北電玩展主辦單位與經濟部工業局的Digital Taipei合作於官方網站推出「TGS LINK商務媒合2.0」服務，主要提供數位娛樂相關業者商務交流平台，讓電玩展參展商及參觀者在不受地域或時間限制之下，仍可持續進行業務開發與商務洽談。

此項服務將於5月底開放遊戲產業人士線上註冊申請，「虛擬會議」功能6月23日至24日開放使用，屆時可與商談對象進行視訊或音訊會議。

主辦單位表示，雖然全球遊戲展會受疫情影響紛紛取消實體展出，但遊戲作品的開發發行、推廣仍存在強烈的合作需求，透過「TGS LINK商務媒合2.0」，可讓全球各地的遊戲產業人士同時上線，在沒有地域限制之下，由大會規畫標準會議時間用以解決時差問題，或是藉由「線上交換名片」功能，幫助遊戲開發商、遊戲發行商、廣告商促成合作洽談的機會。

同樣受疫情影響而暫停的「APGS亞太遊戲高峰會」，特別將獨立遊戲開發者為主的論壇改為線上舉辦「INDIE SALON ONLINE」，活動時間為6月11日與6月18日，講者邀請到台灣遊戲團隊的Gamtropy、數位卡夫特Digital Crafter、踢歐哎哎實驗室Toii，以及來自新加坡Imba Interactive、瑞典Ichigoichie、菲律賓Keybol Games和馬來西亞Metronomik等獲獎和遊戲開發經驗豐富的獨立遊戲團隊，分別帶來遊戲創作的關鍵要素、獨立遊戲開發歷程的經驗交流、市場行銷策略與多元應用面向的議題分享。

(時報資訊)