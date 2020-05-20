伊朗艦艇波灣危險逼近美艦

就在華府警告伊朗海軍，不要靠近美國軍艦100公尺內，否則就開火後，德黑蘭擺明，仍將繼續在波斯灣的例行任務。

據路透和《每日郵報》（Daily Mail）20日報導，美國海軍19日才發出嚴正警告，要所有在國際水域的船隻和美國軍艦至少保持100公尺的距離，否則將被視為威脅，將採取合法的防禦措施。

美國海軍針對阿拉伯海，阿曼灣和波斯灣發佈了警告。不過，伊朗學生通訊社（ISNA）周三引述一名軍官的話說，在波斯灣及阿曼灣伊朗海軍將和以往一樣，按照專業的原則，執行例行任務。

(中時電子報)