美嗆逼近軍艦百米內開火 伊朗不甩 16:492020/05/20 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍（IRGCN）艦艇4月15日在北阿拉伯灣（Arabian Gulf）危險進逼美國軍艦的畫面。（美國海軍） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 伊朗艦艇波灣危險逼近美艦 就在華府警告伊朗海軍，不要靠近美國軍艦100公尺內，否則就開火後，德黑蘭擺明，仍將繼續在波斯灣的例行任務。 據路透和《每日郵報》（Daily Mail）20日報導，美國海軍19日才發出嚴正警告，要所有在國際水域的船隻和美國軍艦至少保持100公尺的距離，否則將被視為威脅，將採取合法的防禦措施。 美國海軍針對阿拉伯海，阿曼灣和波斯灣發佈了警告。不過，伊朗學生通訊社（ISNA）周三引述一名軍官的話說，在波斯灣及阿曼灣伊朗海軍將和以往一樣，按照專業的原則，執行例行任務。 (中時電子報) #美國 #開火 #伊朗 #川普 #軍艦 #波斯灣 #100公尺 #華府 #五角大廈 也許您會感興趣 軍事熱門新聞 美軍F-35墜毀 一週兩起先進戰機事故 - 空軍 美嗆逼近軍艦100米內開火 伊朗不甩 - 海軍 外交家：陸施壓 台國防夥伴多元化 - 軍事 需技術支援 台5-7年可交付自製潛艦 - 軍事 菲律賓黎薩爾號巡防艦 離開韓國 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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