大陸全國政協十三屆三次會議20日召開會前線上記者會，大會新聞發言人郭衛民指出，全國政協十三屆三次會議將於5月21日下午3時在人民大會堂開幕，5月27日下午閉幕，較原來計劃縮短4天半。

綜合陸媒報導，郭衛民表示，大會的主要議程是聽取並審議大陸全國政協常委會工作報告和提案工作情況報告；列席十三屆全國人大三次會議，聽取並討論政府工作報告、民法典草案、最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告等；審議通過政協十三屆三次會議政治決議等決議和報告。

針對新冠肺炎疫情，郭衛民指出，此次疫情是新中國成立以來在大陸傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的一次公共衛生事件。經過艱苦努力，全國疫情防控阻擊戰取得重大戰略成果。

郭衛民表示，美國等少數國家一些政客，將疫情政治化、污名化，製造輿論對大陸進行抹黑，是出於其國內政治需要或意識形式偏見。很多國際權威機構和權威專家表達反對意見。

另外，郭衛民指出，大陸向相關國家提供抗疫援助是真誠的，在疫情最嚴重的時候，很多國家對大陸施以援手，至今銘記在心。大陸向其他國家提供力所能及的幫助，某些西方政客和媒體以此來指責大陸「高調宣傳」，是毫無道理、十分狹隘的。

對於醫療物資的品質問題，郭衛民表示，大陸有關部門已經進行調查、澄清，也採取相關措施。大陸出口大量的醫療物資，存在問題的只是極少數，大陸對此零容忍，有關部門已採取嚴格措施，以確保醫療物資品質，規範出口秩序。

在大陸經濟方面，郭衛民指出，第一季宏觀經濟指標明顯下降，但大陸經濟有韌性、潛力和迴旋餘地。

(工商 )