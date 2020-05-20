櫃買中心今（20）日指出，勝麗公司（6238）上櫃普通股股票自109年6月19日起終止櫃檯買賣。

櫃買中心表示，勝麗國際公司以股份轉換之方式，與上市公司同欣電子工業公司（6271）進行股份轉換成為其百分之百持股之子公司，核有櫃買中心業務規則應終止有價證券櫃檯買賣之情事，依規公告自109年6月19日（股份轉換基準日）起終止勝麗公司上櫃普通股票5,730萬7,114股之櫃檯買賣，並自6月11日起停止交易。

(工商 )