勝麗公司上櫃股票自6/19終止櫃檯買賣 16:522020/05/20 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（20）日指出，勝麗公司（6238）上櫃普通股股票自109年6月19日起終止櫃檯買賣。 櫃買中心表示，勝麗國際公司以股份轉換之方式，與上市公司同欣電子工業公司（6271）進行股份轉換成為其百分之百持股之子公司，核有櫃買中心業務規則應終止有價證券櫃檯買賣之情事，依規公告自109年6月19日（股份轉換基準日）起終止勝麗公司上櫃普通股票5,730萬7,114股之櫃檯買賣，並自6月11日起停止交易。 (工商 ) #同欣電 #勝麗 #櫃買中心 #股份轉換 #終止櫃檯買賣 也許您會感興趣 推薦閱讀 同欣電菲廠暫停工 衝擊Q2營收 04:102020/05/16 證券．權證 《半導體》同欣電Q2估季減個位數 毛利率仍審慎樂觀 07:452020/05/18 財經 《證交所》新前端委託電腦主機 集中、櫃買先後上線 11:082020/05/18 財經 首場櫃買業績發表會今線上直播 東洋、環球晶、中美晶秀業績 11:522020/05/18 財經 近六成上櫃公司Q1獲利 40家EPS逾2元 20:212020/05/18 財經 權證星光大道－凱基證券 同欣電 CIS需求強勁 04:102020/05/19 證券．權證 瑞基股票自5/20起預收款券 18:412020/05/19 財經 櫃買：今年來公司債發行爆量衝破2000億 12:172020/05/20 財經 以色列國家主權債券 5／13上櫃掛牌 12:172020/05/20 財經 美公債ETF平均報酬15.12％ 三類產業債ETF平均報酬4.82％ 12:142020/05/20 財經 財經熱門新聞 台積電赴美最終下場…謝金河曝7字示警 - 財經 散戶小心！520尾盤出怪招 專家洩明天台股漲跌 - 財經 逼死華為！專家驚爆川普驚天陰謀 - 財經 Moderna沒那麼神！美股噴千點 抓到背後大黑手 - 財經 台積電掉槍 三星奪單華為？真相竟是… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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