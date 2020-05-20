美國生技公司Moderna表示，在第一階段人體試驗成功產出新冠病毒抗體，下一階段將擴大參與者，最快有機會在2021年初投入問市；然之後卻傳出，疫苗臨床數據遭質疑不嚴謹，市場樂觀情緒受到打壓，造成美股多空波動加大。

玉山投顧指出，就美股三大指數技術面來看，科技業為主的那斯達克表現最為亮眼，已重返所有均線之上；標普500離年線不遠，未來有機會挑戰年線；道瓊維持高檔區間強勢整理，並守穩月線之上。

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