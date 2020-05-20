消息面紛雜 美股震盪加劇 16:522020/05/20 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國生技公司Moderna表示，在第一階段人體試驗成功產出新冠病毒抗體，下一階段將擴大參與者，最快有機會在2021年初投入問市；然之後卻傳出，疫苗臨床數據遭質疑不嚴謹，市場樂觀情緒受到打壓，造成美股多空波動加大。 玉山投顧指出，就美股三大指數技術面來看，科技業為主的那斯達克表現最為亮眼，已重返所有均線之上；標普500離年線不遠，未來有機會挑戰年線；道瓊維持高檔區間強勢整理，並守穩月線之上。 (工商 ) #美股 #線之上 #年線 #紛雜 #加劇 也許您會感興趣 推薦閱讀 廖繼弘專欄－大盤未回年線，中長期轉多仍待觀察 04:102020/05/16 財經要聞 VIX飆升 美股震盪恐加劇 04:102020/05/17 全球財經 美股標普500 3千點壓力現 短期以區間震盪為主 04:102020/05/19 投資理財 《美股掃瞄》疫苖傳佳音 美股大漲、標普500創10周新高 08:352020/05/19 財經 《美股掃瞄》美股消息面：德法推動5000億歐元復甦基金 歐元大漲 09:262020/05/19 財經 年線依舊壓力 台股區間續整 17:452020/05/19 財經 美股基金跟漲抗跌 長期穩健效益佳 04:102020/05/20 投資理財 《美股掃瞄》疫苖曙光轉淡 美股升轉跌 08:192020/05/20 財經 《美股掃瞄》美股消息面：美4月新屋開工暴跌30.2％ 08:522020/05/20 財經 《集中市場》外資連2買 年線停看聽 15:232020/05/20 財經 財經熱門新聞 台積電赴美最終下場…謝金河曝7字示警 - 財經 逼死華為！專家驚爆川普驚天陰謀 - 財經 Moderna沒那麼神！美股噴千點 抓到背後大黑手 - 財經 散戶小心！520尾盤出怪招 專家洩明天台股漲跌 - 財經 光環盡失？ 外資拋售台積 持股8年最低 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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