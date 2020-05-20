台灣協作暨共享經濟協會（SEAT）19日進行第二屆理監事選舉，由共享電動機車平台業者WeMo Scooter創辦人暨執行長吳昕霈當選新任理事長。SEAT理監事囊括國內外數位平台與新創事業代表，將為協會增添多元聲音與資源，廣納更多產業會員共同努力。

SEAT協會成立於2018年，因應全球數位經濟趨勢，第二屆理監事上任後，將優先著手協會轉型，將申請更名為「社團法人台灣數位平台經濟協會」，以平台與數據科技為基礎概念，掌握新經濟脈動。

吳昕霈表示，接下來將帶領協會持續為台灣數位平台與共享經濟發展努力，推動有利創新商業模式的法規環境、增進新創產業社會支持、與政府協力，排除法規障礙、加速新創蓬勃發展，讓台灣與國際社群資源接軌。

SEAT協會過去呼籲政府成立專責數位平台經濟之權責單位不遺餘力，今年初獲總統蔡英文承諾，允諾研議籌設數位發展專責機構。吳昕霈表示，期待520就任新內閣能夠廣納民間產業意見，共同形塑數位發展專責機構的未來定位與權責。

對於籌設中的數位發展專責機構，SEAT呼籲政府應該兼顧科技、經濟與社會三個面向，切莫因循「監理單位」的思維，而應該要讓該機關主責台灣數位轉型，兼顧產業發展、科技研發與治理轉型，以取代傳統的強化監管之功能。現在政府面臨新型態平台經濟與商業模式，往往反射性地制定更多、更繁瑣的法規、指引、條例等。協會呼籲，政府應該在建立或維護合理市場遊戲規則的前提下，盡可能調適或鬆綁既有法規，而非制定更多法規。協會期許，數位發展專責機構應該要肩負協調各部會橫向溝通、排除法規障礙、健全法規環境的重要功能。面對數位平台經濟崛起，優先化產業以及政府各級機關數位轉型的目標，並且以開放的心態，打造一個利於競爭的市場環境。

協會更強調，數位化必須從政府由內而外開始做起。台灣需要培養具備數位試讀與治理能力的公務體系與人力，才能夠真正落實國家的數位轉型。特別是在後疫情時代，「數位轉型」不再只是口號，而是國家迫切需要落實的戰略。

吳昕霈呼籲，數位經濟發展推動刻不容緩，數位轉型亦為台灣社會及企業首衝之要，協會樂意與新內閣共同努力形塑數位發展委員會，協助政府落實數位轉型，讓臺灣成為真正的「數位國家、智慧島嶼」。

(工商 )