今（20）日上午11點左右，有民眾在桃園市觀音海水浴場附近沙灘上，發現一隻 身長約2公尺長的鯨豚擱淺，經通報海巡署北部分署第八岸巡隊後，發現擱淺的鯨豚為保育類小抹香鯨，經過檢視後發現身體多處受傷，目前已通知鯨豚協會帶回基隆八斗子救援池進行治療。

一隻保育類小抹香鯨擱淺觀音海岸，海巡獲報後急救援,送往八斗子漁港治療。(第八岸巡隊提供)

第八岸巡隊上午接獲通報後，立即派遣永安安檢所及巡邏人員前往現場，並聯繫中華鯨豚協會及桃園市政府海岸管理工程處生態保育科協處，當海巡人員及海管處人員陸續抵達現場，因鯨豚擱淺位置距海岸線較遠，無法將鯨豚推回大海，隨即以涼被及海水持續為鯨豚淋水保濕，並在鯨豚周圍挖溝，以利鯨豚救護。

直到下午1點半時，中華鯨豚協會成員抵達現場，判斷該鯨豚為保育類「小抹香鯨」（長200公分，寬50公分），多處受傷需移送救治，將後送八斗子漁港鯨豚協會救援池治療。

第八岸巡隊表示：「海域治安、維護漁權、救生救難、海洋事務及海洋保育」為海巡署重要任務，除了查緝走私及非法入出國外，生態及環境保育亦為海巡署工作重點事項，民眾如在海邊發現有鯨豚及海龜擱淺之情事，請撥打「118」免付費服務專線，共同為海洋生態保育盡一份心力。

(中時電子報)