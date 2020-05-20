羅志祥（小豬）今早發近7千字長文再度向周揚青懺悔，小豬還原與周揚青相遇、戀愛過程，9年戀情細節全曝光，最後並向周揚青道歉：「對不起 我錯了」，小豬懺情文引發正反評價，而名嘴狄志為也在臉書發表看法：「但在我來看是多餘了」。

小豬不只選在520再發聲、發文時間還是9點12分，「912」剛好是周揚青的生日，對於羅志祥的懺悔長文，名嘴狄志為則指出，小豬在文中細數周揚青的好，但看他微博，卻是遭網狠酸，狄志為也不禁反問「這是意外？還是意料？」

狄志為認為，羅志祥和經紀公司應該是經過深思熟慮，才發這篇長文「但在我來看是多餘了，因為周揚青如果回頭接受，也會跟著被唾棄，因為這不符期待」，狄志為指出，感情的世界不足以外人道，如果小豬的長文是要寫給周揚青，那真的沒必要把交往點滴公開，認為恐怕只會讓彼此更難堪。

最後，狄志為向羅志祥喊話：「知道錯了能夠勇敢面（對）」，認為重新再站起來，也是條漢子，至於懺悔長文，狄志為則指出，不論是高人至點還是發自內心，最重要的仍是羅志祥內心怎麼想「要繼續遊戲人間？還是浪子收心？」

狄志為臉書全文。（圖／取材自狄志為聊聊（娛樂兩性生活親子）臉書）

(中時電子報)