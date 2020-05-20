小抹香鯨擱淺桃園觀音海岸海巡動保即刻搶救。(海巡署提供／呂筱蟬桃園傳真)

有民眾在20日中午時分，在桃園市觀音海水浴場附近岸際發現擱淺鯨豚，通報海巡署前往協助處理，由第八岸巡隊聯繫

中華鯨豚協會及桃園市海岸管理工程處共同協助，小鯨豚多處受傷，已送往八斗子漁港鯨豚協會救援池治療。

海巡人員及海管處抵達現場發現，該鯨豚擱淺位置距海岸線較遠，無法將鯨豚推回大海，隨即以涼被及海水持續為鯨豚淋水保濕，並在鯨豚周圍挖溝，以利鯨豚救護。

中華鯨豚協會判斷該鯨豚為保育類「小抹香鯨」，長200公分，寬50公分，多處受傷需移送救治，將後送八斗子漁港鯨豚協會救援池治療。

第八岸巡隊表示，海域治安、維護漁權、救生救難、海洋事務及海洋保育，為海巡署重要任務，除了查緝走私及非法入出國外，生態及環境保育亦為海巡署工作重點事項，民眾如在海邊發現有鯨豚及海龜擱淺之情事，請撥打「118」免付費服務專線，共同為海洋生態保育盡一份心力。

(中時 )