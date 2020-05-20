雲林縣長張麗善宣布展開防疫新生活，防疫新生活有8條公約。（周麗蘭攝）

疫情趨於緩和，雲林縣長張麗善20日宣布縣內展開「防疫新生活運動」，可以安心飲食、安全出遊，安心飲食必須公筷母匙、八人一桌、減少交談；安全出遊指的是縣內一日遊、二日遊。

張麗善表示，經過這波疫情，民眾的生活認知會有所改變，潛伏期仍是考量的主因，在保護自己與他人的前提下，可展開新的生活模式，逐步恢復日常生活有八項要求。

其中包括一、生病不要出門；二、不去人潮壅擠之處；三、有上呼吸道症狀如咳嗽、打噴嚏、流鼻水一定要戴口罩；四、室內或室外保持社交距離可不用戴口罩；五、用餐公筷母匙、八人一桌、減少交談；六、養成咳嗽禮儀；七、不要亂摸口鼻；八、養成拱手不握手。

關於拱手不握手運動，張麗善表示，她可能是最大傳染源，盡量拱手不握手，但有的鄉親很熱情一定要握，「我握過一百人的手，但你只握我一個。」

張麗善表示，根據統計疫情期間全台家暴率上升15％，雲林縣也有小幅成長，壓抑太久沒抒壓也不行，文化觀光處已經做景點踩線，有一日遊、二日遊，歡迎民眾帶孩子、長者走出來。

文觀處長陳璧君指出，第一階段推出步道遊程及社區深度之旅，已完成山區步道調查總計49條、總長度約68公里，盤點出較優質共計20條步道，分別分布在荷苞山村、樟湖村、桂林村、草嶺石壁部落、華山村、華南村步道系統。

文觀處推出20條經典步道遊程結合旅行社規畫的套裝行程，將於6月10日起廣邀縣民免費報名參加。

陳璧君說，為吸引全國民眾來雲林旅遊住宿，將延續去年辦理住雲林抽汽車活動，預計7月1日啟動，歡迎來雲林慢遊。

(中時 )