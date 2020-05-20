蘇晏霈在公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》飾演鍾欣凌小女兒蘇秉愛，劇中和陳禕倫飾演的幼齒健身教練男友艾力克同居，天天扒著他不放。兩人首度合作，有場戲陳禕倫幾乎全裸只剩一條內褲，蘇晏霈笑說：「那場戲看到他真的會有衝動，很想觸碰他的好身材！」蘇晏霈表示，和陳禕倫對戲感受很舒服，就像一對真的男女朋友，直呼「很好的福利，製作公司對我真好。」

蘇晏霈表示，和陳禕倫對戲感受很舒服，就像一對真的男女朋友，直呼「很好的福利，製作公司對我真好。」（公視提供）

蘇晏霈表示《我的婆婆》是與導演鄧安寧第二次合作，她說：「鄧導真的太前衛了，有一次導演突然想加煽情的『呻吟聲』，我差點招架不住，但沒有時間顧慮形象，在Action之後只好硬著頭皮放膽叫出來。」

蘇晏霈在《我的婆婆》中飾演鍾欣凌的小女兒，蘇晏霈在《我的婆婆》中飾演離婚的單親媽媽蘇秉愛，她為了養家，自己創立一家按摩SPA館，帶著一個7歲的兒子獨自生活。（公視提供）

蘇晏霈在《我的婆婆》中飾演鍾欣凌小女兒蘇秉愛，她認為這個角色只要你愛我、可以滿足我的需求，我就可以把一切都給你。（公視提供）

若現實生活出現這樣的男生，蘇晏霈坦言，「我可能會直接略過，因為他其實蠻自私的，只鍾情於—健身—這件事，可能愛吃、愛健身的程度還勝過於愛我！」並表示自己會選擇許傑輝輝哥飾演的角色，因為他一心一意愛著婆婆鍾欣凌；或是Darren的角色，雖然怕老婆，但也是因為很愛對方才會如此珍惜，「偶爾展現出大男人的一面，這樣的可愛會很吸引我。」

蘇晏霈在公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》飾演鍾欣凌小女兒蘇秉愛，兩人互動溫馨又可愛。（公視提供）

蘇晏霈與Darren在《我的婆婆》中是兄妹，聯手想訛詐媽媽鍾欣凌的養老金。（公視提供）

蘇晏霈在《我的婆婆》中飾演離婚的單親媽媽蘇秉愛，她為了養家，自己創立一家按摩SPA館，帶著一個7歲的兒子獨自生活。就算男友艾力克天天與兒子搶食物吃、不斷消耗她的生活費，但愛情至上的秉愛害怕失去小鮮肉，所以不斷纏著對方不願與他分開，甚至還為了艾力克與媽媽吵架翻臉。《我的婆婆怎麼那麼可愛》將於6月6日起，每週六晚間9點將於公視頻道首播。

(中時 )