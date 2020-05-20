realme於今年首次跨足AIoT市場，在3月正式推出首項IoT產品realme Buds Air真無線藍牙耳機，以NT$1,799元售價，吸引不少消費者關注。繼3月首賣realme Buds Air白色款、4月開賣經典黃色款後，潮流黑色款也將於5月21日上午10點正式開賣，開賣首日將祭出現折200元限定優惠，有興趣的用戶千萬別錯過。

Realme公布Buds Air上市成績。他們首度推出的耳機產品Buds Air自3月12日正式開賣後，實銷期間僅半個月，在2020年三月便竄升至耳機市場排行第六，展現不俗的市場吸引力。realme Buds Air潮流黑色款將繼白色、黃色款開賣後，訂於5月21日上午10點正式開賣，開賣首日現折200元，僅需新台幣1,599元就能將realme Buds Air帶回家。購機可至PChome 24h購物、蝦皮商城、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網及東森購物網，realme品牌專櫃當日同享優惠。

realme Buds Air 保護殼推出Pantone藍及realme經典黃兩款供選購。(realme提供／黃慧雯台北傳真)

先前只送不賣的realme Buds Air保護套開賣，提供Pantone藍以及經典黃的顏色，搭配起來風格獨具。(黃慧雯攝)

realme專注聆聽消費者心聲，自3月發表概念款只送不賣realme Buds Air Pantone藍保護殼後，收到廣大real迷敲碗販售的訊息，為滿足用戶期待，專屬保護殼將同步於5月21日開賣，售價新台幣299元，除pantone藍外，另提供從未亮相realme經典黃供用戶選購。realme Buds Air保護殼外觀採3D熱壓技術，將大「R」LOGO精密排列，呈現潮流美感，搭配親膚矽膠材質，防髒污、不變形，提供更強保護力，且無需拆卸也能支援無線充電，配備超牢登山扣，隨手一掛率性攜帶。

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