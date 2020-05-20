蔡英文總統今天宣誓就職，並在就職演說中宣示未來四年國家發展的方向。全國公務人員榮譽理事長李來希則在臉書貼出一則貼文，「蒙塵的國旗在哭泣？」並配上3張國旗的圖片。

蔡英文在典禮上發表520就職演說，對於兩岸問題，她重申平、對等、民主、對話」8字箴言，並表示仍依循《憲法》及《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務。此外，她還宣布在立法院成立「修憲委員會」，推動憲改工程，讓憲政制度能夠與時俱進，符合台灣社會需要。蔡英文還說，監察院將在8月成立國家人權委員會，推進監察院轉型，同時也將對考試院提出改革方案。

而對於蔡總統的演說，李來希只貼出前述短文，未多發表意見。不過後來，李來希又在自己貼文下方的留言區，留言抱怨，有看到某綠媒引用其貼文報導，表示「看來我連自怨自艾的權力都沒有了？」

網友們則留言表示，「台灣哪還有國旗，只剩民進黨旗而已」、「可悲有私心國民黨員，終結了中華民國，雖要為歷史負責。期待國民黨戰狼的出現」、「別哭，中華民國。」

(中時電子報)