香港巨星周星馳能演能導，最擅於「將悲劇拍成喜劇」，推出的電影作品娛樂兩岸三地無數觀眾，因此受封「喜劇之王」，坊間更流傳一句話「一年一影帝，百年周星馳」，足見其時代意義，而星爺不只表演風格幽默，下戲時仍盡顯機敏才智，他曾跟「亞洲首富」馬雲有個同台機會，用高EQ力壓財富，讓人拍案叫絕。

近年周星馳鮮少在幕前演出，將才華悉數轉往導演及製作電影等工作上，也因此得承受除了演員之外的壓力，然周星馳已導演身分接受質疑，在宣傳《喜劇之王》時期曾被質疑炒冷飯，而星爺盡現當演員時的幽默，回應：「我只炒過揚州炒飯，沒炒過冷飯」，逗樂全場，也順利化解危機。

而名利雙收的周星馳，在演藝圈是富豪級人物，曾跟商界富豪馬雲有過「王見王」的機會，兩人在一場發表會上同台，周星馳說自己總夢想跟馬雲見一面，理由是希望像馬總一樣成功，主持人笑說是像他一樣日賺191億嗎？這時馬雲見縫插針，大放霸氣問了星爺：「那你呢？」，而這自帶尷尬不好說的難題，周星馳竟然接得輕鬆，笑回：「我跟馬總之間，只差了個阿里巴巴」，同時捧了馬雲的事業，也保密了自己的身家，還逗樂全場，讓全場大讚不愧是周星馳，實在絕妙！

(中時電子報)