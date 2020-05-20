華為新禁令為半導體產業帶來新變數，外資對砷化鎵代工廠穩懋(3105)看法趨於保守，美系及歐系外資相繼調降穩懋投資評等及目標價，在外資法人等賣壓出籠下，穩懋股價逆勢收低，宏捷科(8086)及全新(2455)亦同步走跌。

相較於去年半導體廠因華為禁令坐享去美化商機，美國商務部針對華為發布幾乎是完美封殺的新禁令，讓已飽受新冠肺炎疫情之苦的半導體產業雪上加霜，外資保守看待穩懋，紛紛調降穩懋投資評等及目標價，其中美系外資因穩懋第3季業績恐較外界預期低，將評等由原先的「中立」降至「減碼」，目標價由原先的285元降至225元。

歐系外資表示，穩懋來自華為營收比重約15%到20%，雖然下半年有新款iPhone推出挹注、高通、Murata出貨增加，但抵銷華為影響比重有限，對下半年營收成長恐是負面，加上華為因海思條款出貨受影響，其他大陸手機廠商搶進市占率，穩懋競爭對手Qorvo、Skyworks可望受惠。

而穩懋在第2季擴增產能，後續可能因低稼動率和折舊增加，對營運產生壓力，將穩懋評等由原先的「優於大盤表現」降至「中立」，目標價由原先的350元降至255元。

外資相繼調降投資評等，3個交易日亦有2個交易日賣超，投信更是連3天賣超，致使穩懋股價逆勢收黑，為3月24日以來收盤新低價，亦拖累宏捷科及全新收低。

(時報資訊)