央行今公布第一季國際收支，首季順差41.3億美元。其中經常帳順差181.6億美元，金融帳淨流出170.8億美元。央行經研處副處長蔡(火冏)民表示，首季非居民證券投資淨減少176.5億美元，創歷年來最大減少金額；首季證券投資淨資產236.7億美元，主要是來自於證券投資負債的減少，相較於過去證券投資資產增加的情況不同。

首季金融帳淨流出170.8億美元，其中居民對外直接投資淨增加23.8億美元；非居民證券投資淨減少176.5億美元，主要係外資減持台股；而保險公司和銀行部門投資國外增加，使居民對外證券投資淨增加60.1億美元，但投信贖回共同基金，使淨增加金額也是創至少近5年來的新低。

在經常帳部分，其中服務收支逆差縮小至6.1億美元，較去年同期減少3.8億美元，主要受到新冠疫情影響，旅行收支逆差縮小所致。首季旅行收入14.35億美元為2008年Q4的新低；而旅行支出22.55億美元2010年Q2新低。

(時報資訊)