美國總統川普18日對世界衛生組織（WHO）下最後通牒，要求WHO必須在30日之內做出重大改革，否則美國將永久凍結對其金援，並考慮退出WHO。不過，國際頂尖醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）嗆川普的聲明在事實上根本有誤，他的聲明自稱引用了《刺胳針》去年12月份的報告，但實際上《刺胳針》尚未在當時公布任何與新冠病毒相關的研究。

據美媒《NBC》報導，川普在推特中公布一份致WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）長達4頁的信件，指出他的團隊盤點十多個世衛的抗疫缺失，包括世衛在疫情爆發之初疏於調查、未認真看待台灣發出的病毒人傳人警示、屈服於北京壓力而延遲發布「全球公共衛生緊急狀態」及疫情「大流行」、持續錯誤稱讚大陸的防疫表現「公開透明」、發布「不須限制旅行」等錯誤指示、漠視大陸吹哨人被禁聲，要求WHO立即改善，否則美國永遠中斷對其金援。

報導指出，《刺胳針》發表聲明表示，川普的信件中稱《刺胳針》曾在12月份有新冠病毒的相關報告，「但實際上，我們在去年12月根本沒有出版關於在武漢爆或者在大陸其他地方所爆發的病毒相關報告」。

聲明指出，《刺胳針》第一份與新冠病毒相關的報告是在1月24日由武漢金銀潭醫院等大陸醫學團隊所發表的「感染2019新冠病毒的武漢患者臨床特徵」，聲明稱，「陸方團隊與我們合作，才快速讓新爆發的疾病病癥得以公布，相關資訊也可讓國際上的讀者自由閱覽」。

《刺胳針》表示，川普對WHO指控的信件，「嚴重損害」國際上強化控制疫情的付出，並強調「任何對於國際事故的檢視，必須建立在正確的事實根據，也就是12月至1月到底發生了什麼事」。

(中時電子報)