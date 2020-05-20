蔡英文總統接下黨主席後，今主持第一場中執會，會中一片歡樂，據轉述，黨主席蔡英文主持會議第一句就說，「 很久沒看到這麼多人」；討論事項時，蔡主席問大家「有沒有問題？」大家都說，「以後再說。」

民進黨今中執會，由回任黨主席的蔡英文總統親自主持會議。發言人廖泰祥會後表示，因應總統大選後連江縣民眾申請入黨情形踴躍，至今已有123位連江縣民眾加入民進黨，人數已超過100人門檻，今日中執會決議通過「連江縣入黨審查委員會」改聘為「連江縣黨部籌備委員會」，並由2020年連江縣立委候選人李問擔任召集人。根據黨內規章，籌備委員會設立後，須於兩個月內完成設立地方黨部。

民進黨「連江縣黨部籌備委員會」召集人李問表示，感謝蔡總統對馬祖黨務發展大力支持，蔡總統在回任黨主席第一天，在全國唯一沒有民進黨地方黨部的縣市，完成「最後一塊拼圖」，代表執政團隊對離島建設發展的重視，也展現為全民服務的決心。

廖泰祥說，會中通過修正【中央黨部組織規程】，增設網路社群中心。2020年總統及立委大選，雖成功延續執政、國會席次過半，但選舉過程中，凸顯社會大眾溝通模式與民眾使用媒介型態改變，尤其網路工具及溝通科技推陳出新，網路社群平台及社群關鍵意見領袖的影響力提升，我們必須強化網路社群經營互動與自製數位內容，提升社會溝通能量。

廖泰祥表示，唯有與時俱進調整組織業務，才能因應當前新挑戰，故增設網路社群中心，強化中央黨部既有媒體創意中心的合作與分工，提升本黨形象及支持。

民進黨今天中執會後，新任黨秘書長林錫耀率領各部門主管與媒體見面，並高喊「行動改變台灣」；林錫耀說，總統今天回任黨主席，他要跟媒體打招呼、碰個頭。

他先介紹副秘書長一的高幸雪，他說，「最資深又年輕的黨工，若不認識她，黨證要被扣留」；另一副秘林飛帆，明星光芒非常亮眼，續留是本黨之福；重用副秘書長林鶴明是因應網路社會已經來臨，政黨若不超前部署，很快被淘汰，今天修改組織規程，今在成立網路社群中心，希望黨發展可以一網路社群能更有效更快速完成組織發展任務。

他接著介紹國際部主任、立委羅致政說，立院工作及地方經營已經讓羅難以分身，但是蔡總統認為，政黨負責對外工作責任很大，請老將來擔任，「哈佛女孩」謝佩芬這次擔任副主任，希望早日獨挑大樑；中國部主任吳峻鋕是對兩岸事務非常資深、專業幕僚，這次特別跟國安會借將。

他說，至於前台北市議會之花顏若芳以前是專職發言人，這次擔任新聞部主任，年輕帥哥前競總發言人廖泰祥願意放棄事業前景投入公共事務，是黨不可多得人才，在總統屬意下，到網路社群中心擔任工作；。

他指出，陳博洲之前也在國安會資深幕僚，希望對國內、外情勢更精準情勢預判，做最後應變，這次接下民調中心主任；至於這次為黨爭戰得人才還包括蔡沐霖，黨也都有更多好的安排，是未來明日之星，讓蔡接青年部主任；楊皓茹原在競總擔任社會力工作，這次接下社運部主任，大選時因為有楊，社團連結動員效率很高，總統一直誇讚這次在各社團、工商團體比在四年更強盛許多。

此外，林說，民進黨原鄉鄉長非常稀有，車牧勒薩以是屏東山地門鄉現任鄉長所以兼任原民部主任； 至於鮮少露面的財委會副執行長陳致錚 、會計室主任徐美華這兩個是民進黨的「守財奴」；大家笑成一片，林說完馬上改口說，不、是「財神爺」。

(中時 )