梅雨滯留鋒面來襲，帶動雨具商機延燒。富邦媒（8454）旗下通路momo購物網分享，因氣象預報及消費者預期心理，近日雨具銷售較去年同期成長近2倍。

其中標榜2～3人大傘面、抗強風傘桿的雨傘已是梅雨季選購標準，而梅雨季天氣多變，具晴雨兩用的雨具亦是消費者選購重點。

此外，居家防潮也是一大工程，在智慧科技浪潮推動下，「物聯網」除濕機成焦點。瞄準季節財，momo祭出眾多品牌雨具299元起，及大牌除濕機9折起優惠活動，搭配節能家電補助最高再省1,200元。

momo購物網分享，近日標榜2～3人大傘面的雨傘買氣明顯飆升，其中以120cm大傘面自動折傘類型最受消費者青睞，買氣年增約8成，而豪雨經常伴隨強風，抗強風傘桿及傘骨設計亦是消費者選購重點。加上梅雨季天氣多變，晴雨兩用雨具銷售也十分熱絡，除遮光率及紫外線遮蔽率皆達99.99％以上的兩用傘，標榜透氣、快乾的一件式輕量風雨衣也有一片市場，如MECOVER晴雨兩穿保暖全能風雨衣，經日本KAKEN測試防潑水達4級、使用高密度纖維織物，無論雨天防雨或晴天通勤騎車用於防風皆可。

居家防潮也是梅雨季一大工程，momo購物網分享，近幾日除濕機銷售較平日成長近1倍，其中「物聯網IoT」與「變頻式」商品逐漸受消費者關注，前者可透過遠端功能遙控開關，如人氣商品LG一級能效17公升變頻除濕機 (MD171QPK1.ATT1) ，能連結WiFi時時掌握居家除濕狀況，後者則在使用上更加省電。momo進一步根據消費觀察，在公升數選擇上，12L以上的大公升款為momo除濕機銷售主力，可達更快速更寬廣的效能，且不論大小空間都適用。

(工商 )