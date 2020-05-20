中華電信學院 20日宣布攜手資策會推出雙品牌、雙資源嶄新課程。隻雙方在配合教育部108課綱「適性揚才」基調及「自主學習」要求前提下，自6月12日至8月28日為高中(職)生與即將成為大一新鮮人之應屆畢業生，量身規劃創客自造、AI、程式設計、網路通訊、數位全媒體等五大類主題科學營活動。

活動兼顧新技術學習與動手實作，並搭配電信學院綠能智慧園區導覽等，內容多元豐富。

中華電信近年來致力於成為「智慧生活的領導者、數位經濟的賦能者」，積極跨入創新領域，如5G智慧製造、無人機、自駕車、智慧農業、人工智慧、大數據、物聯網、資訊安全等應用，引領台灣產業發展，積極帶動台灣整體競爭力的提升。

中華電信學院去年首次對外以中華電信品牌舉辦「主題式高中生暑期科學營」即大受好評，班班秒殺。營隊活動除了讓高中(職)生提前接觸新興科技、也培養團隊合作與問題解決能力，活動結業證書更可提升個人申請大學備審資料的競爭力。中華電信學院強調，積極扮演產官學研交流平台之角色，同時關心莘莘學子，期能厚植高中(職)生數位時代的科技實力。

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