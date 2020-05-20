周宜霈（大牙）與男友廖勛威（阿廖師）在520順利辧理結婚登記，完成終身大事，正式成為廖氏夫妻，到場的見證人有好友謝承均、曾莞婷、潘逸安夫妻。兩人是因為羽球結緣的，也都愛熱運動，所以今天登記日夫妻兩人都穿上運動服，象徵這一切緣份的起源，阿廖也用心的在結婚書約上印上一組可愛的羽球拍示意。
在上週的求婚驚喜派對上，阿廖師早準備好一顆五位數結婚鑽戒，是大牙曾經看過很喜歡的樣式，阿廖一直記在心中，便買下做為結婚戒指，在一系列的求婚準備過程及驚喜，大牙說並不在乎結婚戒指的重量及價值，認為這份老公的心意及誠意最讓她感動，更開心他已開始聽某大姐的話，「錢不可以亂花，未來還要阿廖多多指教及照顧」。婚後兩人會同住在汐止，大牙新戲也即將開拍，未來仍先以新婚兩人世界為主。
到場見證的謝承均感動說，在這特別的520日子裏，祝福他們夫妻未來百年好合，生活美滿。曾莞婷則開玩笑說，「託大牙的福，我先跟仔哥來實習，一定要祝福他們兩人未來生活幸福，美滿快樂」，而潘逸安送上祝福，「一年前的5/18這天，我們夫妻就在跟大牙他們同一個戶政所辧登記，未來廖氏、潘氏夫妻兩對，一起過每年的結婚記念日」。
(中時 )
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