立委王美惠（右二）偕立委視察獄政博物館，與法務部官員商討。（廖素慧攝）

嘉義舊監獄成為國定古蹟，改為獄政博物館用途，但10多年來仍未全面修繕、開放，地方期待全面啟用帶動觀光，立法院內政委員會20日視察，立委王美惠督促中央加速推展獄政博物館的活化。

內政委員會代理主席王美惠率同賴惠員、羅美玲、葉毓蘭等3位立委，以及內政部、法務部官員到嘉義考察獄政博物館（嘉義舊監獄）、嘉義城鎮之心計畫、樂活水岸計畫、警察局、消防局第二分隊廳舍等處。

王美惠說，嘉義舊監15年前已列為國定古蹟，邀請內政委員會及中央官員實地考察，希望加速活化再利用的進度，帶動周邊環境優化，促進地方觀光的商機，還有作為人權、法治教育的重鎮。

法務部祕書處長許啟義說，獄政博物館目前有開放參觀，團體、散客都有，每天約3、4000人，法務部與嘉義市政府合作，在現有基礎上活化舊監，有短中長程的活化再利用計畫，希望打造成世界級獄政博物館，因此要充實更多內涵，如獄政沿革、各國獄政比較、多媒體簡報及獄政文物展覽。

法務部人員說，目前開放時段是周二至周日，周二至周五有上午9時30分、10點半、下午1點半、2點半及3點共5個時段，周六、日有6個時段，周一休館，有導覽人員導覽，硬體完成整修後，開放方式會調整，現階段預計6月底完成先期規畫研究案。

(中時 )