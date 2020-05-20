儘管美股從3月低點開始，展現強勢反彈的決心，但疫情對經濟所帶來的嚴重衝擊，也是不爭的事實，聯準會主席鮑爾日前就示警經濟將面臨的艱困挑戰；世界銀行總裁David Malpass更是講出重話，疫情將讓高達6千萬的人口陷入「極度貧窮」，意指每天的生活費恐不到台幣57元。

外媒報導，世界銀行總裁David Malpass表示，公衛危機已經導致數百萬人失業，企業倒閉潮也是頻傳，相對貧窮的國家更將首當其衝，隨著疫情衝擊，世銀預計全球經濟成長將萎縮5%。

Malpass進一步指出，在疫情之下，數百萬人的生計被摧毀，醫療保健體系處於高度緊繃，我們估計，未來將有高達6千萬人陷入「極度貧窮」，這將抹去我們過去3年為減輕人民貧困所做的努力。

世銀將極度貧窮定義為每天生活費不足1.90美元(約台幣57元)。

Malpass補充說，世界銀行與國際貨幣基金組織合作制訂一項計畫，允許較貧窮的國家在償還G20成員國的貸款時，可以申請債務減免，該貸款將在今年底到期。

同時，摩根大通執行長Jamie Dimon也表示，疫情必須成為建立一個公平社會的警鐘，我們衷心期盼，可以利用這場危機做為催化劑，重建財富分配，為更多的人創造機會，尤其是那些已經被社會長久遺忘的人們。

(中時電子報)