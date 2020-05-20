蔡英文總統今在就職演說中，提及下一個四年，將在產業發展、社會安定、國家安全、民主深化，四大面向上超前部署，讓台灣脫胎換骨，帶領台灣迎向未來。

其中在產業發展面向，蔡總統強調，將在5+2產業創新的既有基礎上，打造「六大核心戰略產業」，讓台灣成為未來全球經濟的關鍵力量。

以下為產業發展面向的內容：

未來四年，我們面對的，是全球經濟更劇烈變動，和供應鏈加速重整的局面。在整體經濟方面，我們將秉持「穩定中追求成長、變局中把握先機」的政策理念，持續落實前瞻基礎建設、兆元投資等重大計畫，來鞏固未來幾十年的經濟發展。

在產業發展方面，我們更要抓住時機，在5＋2產業創新的既有基礎上，打造「六大核心戰略產業」，讓台灣成為未來全球經濟的關鍵力量。

第一，台灣要持續強化資訊及數位相關產業發展。我們要利用半導體和資通訊產業的優勢，全力搶占全球供應鏈的核心地位，讓台灣成為下一個世代，資訊科技的重要基地，全力促進物聯網和人工智慧的發展。

第二，台灣要發展可以結合5G時代、數位轉型、以及國家安全的資安產業。我們要全力打造可以有效保護自己，也能被世界信賴的資安系統及產業鏈。

第三，我們要打造接軌全球的生物及醫療科技產業。這次疫情中，無論是試劑製造、或是新藥和疫苗的研發，「台灣團隊」都有足夠的能力，跟全球頂尖技術接軌。我們要全力扶持相關產業，讓台灣成為全球克服疫病挑戰的關鍵力量。

第四，我們要發展軍民整合的國防及戰略產業。除了已經在進行當中的國艦國造、國機國造，我們會更強力推動軍民技術整合，激發民間製造能量，更進一步進軍航空及太空產業。

第五，我們要加速發展綠電及再生能源產業。過去四年，再生能源有飛躍性的發展，台灣為國際再生能源投資的熱點。在這個基礎上，2025年綠能占整體能源百分之二十的目標，我有信心可以達成，台灣將成為亞太綠能中心。

第六，我們還要建構足以確保關鍵物資供應的民生及戰備產業。面對未來的全球秩序變化，從口罩、醫療及民生用品、能源到糧食供應，我們要把重要的產業鏈留在國內，維持一定的自給率。

在當前的國際局勢中，誰能擺脫依賴，誰就掌握國家生存發展的先機。我要請所有產業界的朋友們放心，政府不會讓產業孤單。在未來幾年，我們有幾個主要的策略，來全力帶動產業發展。

首先，我們要將國內需求，作為基礎能量，來帶動產業發展。尤其是公共部門的需求，以及維持國家安全的基本需求。像是在這次疫情中，口罩等防疫物資的戰略需求，帶動了相關產業的發展，就是最好的例子。我們的國防產業和再生能源產業，也都能循著類似的模式，加速發展。

不只有口罩國家隊，未來，我們也會視各產業的規模及條件，組成國家隊。藉由政府對內部需求的保證，建立「台灣品牌」的全球戰略物資製造業，並且拓展到其他市場。

再來，我們知道，金融支援是產業發展最重要的環節。未來，我們會採取更靈活的金融政策，持續改革金融體制，運用更多元的金融手段，來協助產業的資金需求。

我們也會全力打造安全的產業環境。政府將致力於維持完善的公衛體系、堅固的國家安全體系、穩定的社會、良好的法治、以及健全的市場。有了這些保證，全球的高科技和戰略性產業，才會願意選擇台灣，作為生產和研發基地。

接下來，我們也要持續引導產業布局全球。和美、日、歐洽簽貿易或投資保障協定，這個目標我們會繼續努力。

我們持續推動新南向政策的同時，也會積極開拓其他有潛力的市場，鼓勵廠商前往布局，為產業的國際合作，創造更有利的條件。當我們在全球尋找機會時，各地的台商將會是我們最好的夥伴。

最後，則是人才的問題。台灣要成為全球經濟的關鍵力量，就必須匯聚各方的人才。蔡英文的政府，會全力爭取國際上最頂尖的技術、研發和管理人才，讓台灣產業的團隊能夠更加國際化，擁有全球競爭的視野和能力。

未來，台灣更要和國際進一步接軌，我們將在雙語國家及數位領域上，培養更多的本土人才和菁英，讓產業有更強的國際競爭力。

未來四年，更融通的金流、更活水的人流、更強勁的產業實力、更與世界緊密連結的台灣，將開啟嶄新的經濟格局，迎向繁榮新時代。

(中時電子報)