立委馬文君（右），已經多次號召民間企業送物資到各醫院。（廖志晃攝）

新冠肺炎疫情爆發迄今，南投醫院醫護人員在抗疫最前線，守護縣民健康，而且醫療不分國界，不論國人或移工都一視同仁；立法委員馬文君20日號召科技公司與移工仲介公司，到南投醫院捐贈物資，向醫護人員致謝。

「防疫路上，感謝有您！」馬文君與鴻碁生技公司董事長曾惠浙、執行長謝麟杰，承琳國際公司專案經理朱秋汝（同時代表台灣可林生化科技有限公司）、富達環宇公司董事長陳進坤等公司，提供多醣體養生液及酵素液1000包、抗菌液40桶、洗手乳20瓶、衛生紙8箱、漂白水15瓶、防護衣15件等保健抗疫產品，為醫護人員打氣，為防疫盡心力。

馬文君表示，雖然國內疫情趨緩，但是國外疫情依然緊繃，因此，大家不可掉以輕心；也希望企業捐贈的物資，讓醫護人員防疫如虎添翼。

南投醫院院長洪弘昌表示，南投醫院是傳染病應變醫院，擔負南投縣防疫第一線，疫情期間努力守護南投縣民的健康。而且秉持公醫使命，擔負著照顧弱勢及公衛醫療照護的責任，不因病人的國籍、身分或社經地位等差異而拒絕診療，守護民眾健康。防疫期間有非常多民眾與企業團體捐贈物資，為醫護人員加油打氣，大家都備感窩心。

南投縣社勞處長林志忠指出，縣內目前外籍移工人數約有1萬餘人，集中在鄰近南投醫院的南崗工業區；5月24日是開齋節，相當於華人的農曆過年，請移工們在歡慶節日同時，仍要戴口罩、勤洗手，保持安全社交距離，做好自我防疫工作。

(中時 )