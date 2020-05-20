羅志祥微博全文Part1

5月1號 相遇⋯

一個不怎麼特別的一天 男孩下了班接到了熟悉的電話 跟朋友吃著熟悉的晚餐 聊著熟悉的話題

可是今天 卻出現了不熟悉的你

突然間變得很特別........

一個女孩 一個不知道為什麼會讓我緊張的女孩

男孩吃著他的飯 觀察力很強的他一直東張西望

一眼就看出女孩的不自然 她.........指甲油掉漆了

她的接發雖然漂亮 但看得出來應該有點時間了

這不是個很好的話題

但是男孩還是開了這個沒有把握得玩笑

沒想到女孩卻大方的回應

她說：對呀 所以我今天很不自在本來不想來的

但............好險你來了

5月2號 相識

快樂的時光總是過得特別快

不過 男孩還不想說掰掰....

男孩問：要不待會去唱歌吧?

其他人很快的答應了這個邀約

但男孩在意的是她的答案...

女孩抬頭淡淡的說了一句 走啊～

她答應了

那個說自己今天不自在不想來的女孩竟然答應了

熱鬧的包廂裡 歡樂的氣氛中 她點了一首歌

男孩在想 是甜美可愛還是高難度情歌?

當音樂響起

那熟練的手勢搭配著自信的律動

差不多先生

她..........是個饒舌歌手

男孩配合著女孩的節奏

這是他們合唱的第一首歌

5月3號 3個6

差不多的話題 差不多的默契

差不多的互動 差不多.........

沒有人吹牛贏的過我的

男孩聽完了這句話激起了他的鬥志

畢竟他也不是省油的燈

男孩：3個6

女孩接著說 3個6災

男孩想 等等 什麼是災 為什麼要災

當男孩還在疑惑的同時

女孩說：還是你要飛

男孩又想 啊? 什麼是飛 為什麼要飛...

不行 不能讓他看出我的愚蠢

男孩：好 我飛 ..

女孩：好 開吧

男孩：嗯 輸了

男孩始終搞不清楚3個6災跟飛的差別

他輸了一整晚 但他ㄧ點也不在意

因為......男孩有了女孩的電話號碼.....

5月4號 真的 不可能.....

命運讓他們相識 男孩卻遲遲沒有聯絡女孩

不是因為他慫 而是男孩找不到一個適合的節日

一個自然的機會

幾個月後的這天 男孩終於鼓起了勇氣 發了第一封訊息 他想了很久 選擇了一個他們之間

最有共鳴的話題

男孩:3個6

男孩幻想女孩的回答應該會是 3個6災或飛

女孩:什麼6

男孩:3個6災阿

女孩:你誰啊 你不說我就不回你了

尷尬的男孩顯得有點不知所措 原本設定好的對話內容 才剛開頭就結束了 男孩只好表明他的身分

女孩:哈哈哈 你怎麼會有我的電話

男孩:你上次自己給我的

女孩:不可能

男孩:真的

就在真的與不可能的來回迴圈當中

意外的開啟了他們的話題

他可能到現在還不知道男孩有多感謝他的朋友

5月5號 甜甜的

每天的早晚問候漸漸成為了習慣

就算不在彼此的身邊 也能感受到對方的陪伴

今天女孩說她要去麗江

這是他們這幾天沒有提到的話題

男孩察覺到她似乎心情不好

於是一如往常的跟她鬥鬥嘴開開玩笑 希望女孩可以暫時忘記難過的事

隔天女孩傳來了一張照片

她騎著單車但嘴巴卻嘟嘟的

男孩:你怎麼啦？

女孩淘氣的說:我看到我姐妹也有一條跟你一樣的（項鍊 ）我等一下要叫她丟掉

雖然女孩知道這條項鍊很多人都有

但男孩感覺得出來

那嘟嘟嘴的女孩... 吃醋了

5月6號 服務員

等待⋯就是為了這ㄧ天的到來

期盼⋯兩人第一次的正式見面

餐廳裡的男孩看似正常 但心裡早已排練過無數個打招呼的方式 今天的他也多了一份緊張

歡迎光臨 女孩來了 白色寬大的襯衫搭配著

自信又強大的氣場

接發 指甲油 全都煥然一新 男孩更加確定

她真的很在意上次男孩開的玩笑

女孩坐了下來 互相的點頭微笑 就在一陣尷尬之中 一個聲音點破了這個關係

請問需要點餐嗎? 救星出現了.....

她點了很多她喜歡吃的東西還有甜點

男孩:哇 你這麼會吃喔

服務員看了男孩一眼 嗯 又說錯話了...

但這才知道 女孩會在心情不好的時候

只要吃到霜淇淋和甜點就會開心

越是刻意放鬆就越是緊張

兩人初次的約會就在尷尬中畫下（逗)點

回到家後 男孩的手機傳來了訊息...

5月7號 檢討會

小時候的男孩曾經很努力的練習ㄧ項才藝

希望有天在表演的時候能夠完美呈現

但卻沒想到 正式演出時失誤連連 我想這時候男孩的心情就像當時一樣失落

回到房間 沮喪的男孩在想要發什麼樣的訊息

來為今天拉回點分數

同時間 女孩傳來了訊息

女孩:你覺得我們適合嗎?

男孩:剛剛的確很尷尬 不知道哪裡出了問題

於是兩人開始針對剛剛吃飯的過程開起了檢討會

哪句話說的不好 哪件事做得不對

在不知不覺中 兩人又回到了原本的歡樂

一段愛情的開始 都是需要磨合

但最重要的是兩人都願意付出...

5月8號 紀念

一年當中有許多不同的節日 但在每對情侶之中

也有屬於他們重要又有意義的日子

兩人開始正式交往了 而遠距離的問題很快的成為

他們第一個克服的難題

熱戀中的情侶 見面的次數增加 見面的時間更長 感情也因此迅速加溫

但伴隨而來的是 每次分離時的不舍與難過

每次離別的前一晚 兩人總是捨不得睡 寧願緊緊的抱在一起聊天 看著電影 也不願意闔上眼

就算只有多一點點時間 也都想好好珍惜

因為他們都不知道 下一次見面會是什麼時候

在準備要分離前的那天晚上

男孩突然說 有個禮物要送給她

女孩的興奮與期待完全表現在臉上

男孩從包裡拿出了禮物

女孩開心的拆開後 竟發現是男孩身上戴著那同ㄧ條 很有意義的項鍊

女孩感動的眼淚 已經代替了她的回應

因為女孩知道這條項鍊背後真正的故事

還有送她這條項鍊的意義..

8號快樂

(中時電子報)