戰遊網（Wargaming.net）旗下多人線上戰艦對戰遊戲《戰艦世界》（World of Warships）以及《戰艦世界》的家用主機版《戰艦世界：傳奇》（World of Warships Legends）同步宣布，將首度聯合攜手Games Workshop旗下《戰鎚40,000》（Warhammer 40,000；簡稱戰鎚40K）推出聯名主題戰艦、迷彩以及指揮官等遊戲商品。

此次合作將推出兩款聯名主題戰艦，依據《戰鎚40,000》宇宙裡兩大派系作為主題，分別為Imperium戰艦以及Chaos戰艦，並將個別由Justinian Lyons XIII以及Arthas Roqthar the Cold擔任指揮官。

《戰艦世界》全球執行製作人Philip Molodkovets表示：「我們很興奮這次能與《戰鎚40,000》進行合作，吸引了眾多熱情的軍事迷齊聚一堂。《戰鎚40,000》華麗的暗黑氛圍為《戰艦世界》帶來一種截然不同的全新風貌，也讓此次的合作變得更加有趣。」

遊戲將推出聯名主題戰艦、迷彩以及指揮官等遊戲商品(圖/戰遊網 提供)

5月27日開放《戰艦世界》組合包預售

《戰艦世界》組合包將於5月27日開放預售，組合包裡面有信號旗以及維修小組。預售期間購買組合包的玩家將自動獲得一個《戰鎚40,000》貨櫃，裡面有主題戰艦、指揮官以及迷彩等商品。

《戰艦世界》與《戰艦世界：傳奇》預計將於6月下旬發表更詳細、更完整的銷售內容。

(科技)