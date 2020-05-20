櫃買中心本周連續推出3場「櫃買市場業績發表會」後，預定下周5月26日到28日連三天，將持續推出「智慧科技」、「富櫃200（二）」及「櫃買特色」等三場次主題業績發表會，均採線上直播方式，歡迎投資人踴躍觀看，以掌握公司營運績效及未來產業前景。

櫃買中心統計指出，上櫃公司109年第一季財務表現（不含金控業），雖受國際疫情影響，整體市場營收較去年同期小幅衰退3％，但近六成上櫃公司皆有獲利，其中獲利較去年同期成長金額的前三大產業，包括半導體業、受惠於宅經濟之文化創意業、電子商務業，不畏近期疫情逆勢成長，顯見櫃買市場仍有許多體質穩健的公司。

櫃買中心下周持續推出三場次主題業績發表會，5月26日（下周二）邀請3家「智慧科技」主題相關領域表現優異之公司，包括航太關鍵零組件製造廠晟田（4541）、5G手機檢測大廠耕興（6146）、全球IC基板領導廠商長科*（6548）。

為幫助投資人瞭解櫃買市場中最主要的富櫃200指數成分股公司表現，5月27日（下周三）加碼推出第二場「富櫃200」為主題的業績發表會，邀請台灣第一大條碼印表機廠商鼎翰（3611）、知名學名藥廠健喬信元（4114）、數據網路服務與IDC機房服務領導廠商是方電訊（6561）等3家公司現身說法。

櫃買市場亦有不少其他產業深具特色的隱形冠軍，5月28日（下周四）「櫃買特色」主題的業績發表會，邀請百貨影音銷售知名品牌集雅社（2937）、半導體材料通路商利機（3444）、醫療器材塗層與人工水晶體及植入系統專業廠商奈米醫材（6612）等3家公司。

櫃買本系列業績發表會主題多元豐富，各場次業績發表會都有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，投資人可查詢櫃買中心網站。

(工商 )