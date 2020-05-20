新冠肺炎疫情衝擊消費意願，國泰世華銀行統計，其信用卡有6萬多家收單特約商店，其中有60％是實體店家，在今年這波疫情衝擊下，刷卡請款金額比去年同期衰退15％，營業額比疫情發生前減少35％，反觀線上商店的營業額則逆勢成長5成。

因此國泰世華銀與蝦皮攜手，要協助實體店家轉型為電商，國泰世華銀表示，近三個月平均請款金額低於100萬元以下的商家、且5月1日前仍未申請成為蝦皮賣家者都可提出申請，將有專人教導相關轉型、商品上架教學。

店家在8月31日前申請通過，成為蝦皮賣家，9月30日前上架且三個月內銷售的商品，蝦皮承諾每筆交易收續費3~5％的部分，可減半收取，減半後的費用則由國泰世華銀提供補貼，等於小店家上架初期免交易手續費，為期三個月、最高補貼1萬元為限，等於小店家可用極少的成本轉型為電商。

國泰世華銀表示，這是「給釣桿、教釣魚」，協助小型店家，如非連鎖的小吃店、服飾店、飾品店、精品店等，藉由轉型為網路賣家，虛實通路整合，可增加銷售管道，有些若網路銷售量極大，甚至最後可免實體店面、省下租金。

國泰世華銀表示，轉型過程有專人協助，可避免店家轉型時因摸索、投資、測試等資源浪費，初期國泰世華銀提供交易手續費的補貼，小店家幾乎可零成本轉型，而國泰世華銀行也算善盡企業社會責任，最主要的是若小店家轉型電商成功，未來也是其收單特約商店。

國泰世華銀估計，初步符合近三個月平均請款金額在100萬元以下的實體小店家，約200~300戶，若申請踴躍，不排除再擴大計畫與預算。

另外，新賣家上線初期極需要廣告宣傳，也是促動業績提升的重要工具，為協助轉型線上商店且有效宣傳，國泰世華銀也搭配專屬信用卡活動，凡蝦皮購物賣場登記的負責人在6月到8月之間，新申辦蝦皮購物聯名卡，並在蝦皮商城（twpaidads商店）上刷卡消費購買付費廣告，也有首三個月現金回饋10％，但限1千名、上限300元。

(工商 )