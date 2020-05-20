◎商務來台鬆綁 居家檢疫14天變5天

新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心今宣布鬆綁商務來台最新規定，初步將來台的國家依照風險做區分，鬆綁極低風險、低風險國家商務來台規定，極低風險國家的民眾，入境後居家檢疫的時間將從14天縮短至5天、低風險國家則縮短至10天，待採檢陰性後就可自主健康管理。

◎防疫酒精退場 下周五台菸酒陸續停產

台菸酒公司今（20）日受訪時指出，隨著疫情趨緩，台菸酒的階段性任務已完成，下周五（29日）起將陸續關閉六大防疫酒精產線，回歸生產一般產品，如宜蘭酒廠將轉回生產紅露酒。

◎連13天零確診 陳時中收到玉荷包

國內今日再度0確診，已連續13天無新增案例、連續38天無本土案例。中央流行疫情指揮中心今特別準備玉荷包，指揮官陳時中表示，玉荷包代表會有很多0，希望能繼續保持。

◎深海閻王斷人腳筋 判囚6年定讞

前台北市里長、開設道場的朱雪璋4年前因不滿外號「深海閻王」的柔術高手王毓霖等人在網路上挑釁，他設局邀約比武，暗中找黑衣人埋伏痛毆王，再持刀砍斷王的腳筋，最高法院將他依重傷害罪判刑6年，他的妻子依傷害罪判刑5月、可易科罰金確定。

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！

(中時電子報)