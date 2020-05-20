蔡英文總統今在就職演說中，針對社會安定面向，提及「我們不會忘記社會安定，也是人民對政府的重要期待。一個更好的國家，政府必須要擔起更多責任，來減輕人民的負擔，減少社會的問題」。以下為蔡總統在社會安定面向的演說內容：

過去幾年，我們把長照2.0、幼托照顧、居住正義的問題，一個一個補了起來。未來四年，我的目標，就是要把這張網，做得更綿密，接住每一個需要幫助的人，盡量不要讓憾事再發生。

首先，我們要更強化健康和防疫安全網。台灣已經是高齡社會，疫病的流行，對人民的健康是嚴厲的挑戰。因此我們必須強化疫病防治和醫療能量，結合產業，在疫苗和藥物的開發、以及傳染病防治的領域，有更多突破，讓人民可以更健康、受到更好的照顧。

接著，我們要把社會安全網的漏洞補起來。這幾年來，有幾起跟「思覺失調症」患者相關的治安事件，引起很多討論。不只是「思覺失調症」，其他精神疾病、毒癮、家庭暴力等問題也一樣。

我了解民眾的憂慮，這不只是個人或家庭的事，更是政府的事。當家庭無法妥善照顧這些患者時，政府就有責任介入協助。

我會強化社會照顧體系，提升第一線的社工能量，改善他們的工作環境，讓社工能夠深入最基層，把過去社會安全網沒有接住的人找出來。

另外，對於個案所引發的爭議，我們不能把責任全部推給醫療部門、或個別法官。司法和行政部門，應該要檢討制度、優化制度，該修法的地方，就應該要著手修正。

(中時電子報)