瓊林有豐富的人文底蘊，也是金門著名的戰鬥村。（李金生攝）

金門縣府觀光處6月將推出的新遊程之一「夜遊水頭」。（李金生攝）

水頭的建築之美讓人流連忘返。圖為景點之一「金水國小」。（李金生攝）

因應疫情持續退燒，國內旅遊逐漸升溫，金門縣府觀光處6月將推出「日遊瓊林、夜遊水頭」遊程，帶領遊客穿梭東、西半島，在各有600年歷史的老聚落，走看豐厚人文與建築之美。

觀光處表示，這是縣府在2008年攜手金城鎮公所推出「夜遊後浦小鎮」遊程後，再以傳統聚落為主題的遊程規畫，期待繼後浦小鎮獲「2019台灣城鎮品牌獎」，2020又被交通部觀光局遴選「全台30經典小鎮」之後，吸引旅遊人潮登島觀光，為老聚落帶來蓬勃新活力。

縣府觀光處將於5月23日、24日、30日及31日進行解說員培訓，透過實地踩線、遊程規畫及考核評比，甄選優秀解說人才，提供遊客專業服務。

縣府初步規畫在6月開始試辦，「日遊瓊林」遊程於每週六、日下午、「夜遊水頭」遊程於每周五、六晚上，各進行一場次，詳細時間及地點將另行公布。

觀光處說明，這項新闢遊程受到瓊林社區發展協會、前水頭社區發展協會大力支持，希望透過遊程帶來觀光人潮，並串連在地商家、旅館民宿及地區景點，活絡地方產業整體發展。

(中時 )