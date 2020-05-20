羅志祥微博全文Part2

5月9號 簡單的幸福

記得有一次 他們在車上等紅燈 女孩看著旁邊的摩托車 突然回頭問了男孩

女孩:你會騎摩托車嗎?

這一個問題勾起了男孩的回憶 他開始得意的敘述 他年輕時 騎摩托車的技術有多好

看著男孩的滔滔不絕

女孩: 好想給你載哦

於是..

隔兩天 男孩跟朋友借了台摩托車

載著女孩出去兜風

路途中 女孩不斷的自拍

後照鏡中的她看起來好滿足

男孩想帶女孩去吃一間很好吃的涼麵

但騎車技術很好的他卻是個路癡

在找路的過程中 他們沒有發現到前方有臨檢

這台鬼鬼祟祟的摩托車 馬上引起了員警的注意

追上來攔下了他們

男孩還沒來得及反應發生了什麼事 女孩就急忙擋在前面著急的說 : 員警叔叔 他沒有違規 也沒有喝酒 我們只是在找涼麵而已

員警笑了 男孩也笑了 快速的核對身分後 員警便告訴了他們正確的方向

終於吃到了涼麵 今天的面特別好吃.....

回家的路上 男孩嘴角不自覺的上揚

在發生任何事情時 那個女孩

她願意為男孩跳出來擋住一切

也許.. 對於男孩來說 這就是最簡單的幸福吧

5月10號 媽媽

兩人穩定交往了一段時間 他們的相處越來越甜蜜

這天女孩剛起床 刷著牙

男孩突然說: 走 今天帶你回家見媽媽

女孩想都沒想 開心的回答: 好啊

咦 她怎麼都沒有緊張的感覺

不是應該要問一些問題嗎

我們不用演練一下嗎

沒過多久他們便出發前往媽媽家 在車上

女孩如往常般 聽起了他喜歡的音樂

嘴裡唱著歌 腳下跟著節拍踏

她不知道 每踏一下 男孩就越緊張

彷佛指揮著他的心跳

前面就是媽媽家了 男孩不斷的提醒

媽媽的個性 媽媽的興趣 媽媽的..

等等

她越唱越大聲欸 是不是打擾到她了..

他們到了 媽媽早已站在門口迎接 男孩抱著忐忑的心情走在前面 此時一個聲音傳來（媽媽）

這個女孩快步的從男孩旁邊走過去

先是擁抱 接著簡單的自我介紹

然後勾著那笑得合不攏嘴的媽媽

進入家門 絲毫沒有在乎男孩的存在

家裡面的她們 很快的找到很多共同的話題

一個接著一個 有說有笑

頓時間男孩腦中閃過一個想法

她們........是不是本來就認識了

今天寫的這篇剛好是母親節

（祝大家母親節快樂)

5月11號 任意門

經過了一些日子 因為男孩的工作繁忙 他們有一段時間都沒有見面

這天晚上 女孩有些不開心 抱怨著太久沒有見面 很想念對方 好想要有一個任意門 想你的時候 打開門就看得到你

男孩安撫了女孩的情緒 告訴她 等男孩工作告一段落 很快就會過去找她 並互相說了晚安

孰不知 男孩早就偷偷取消了三天的工作

安排好隔天最早的班機 想要給女孩一個驚喜

掛上電話後 男孩整理好行李 就直接出發去機場

前往女孩住的城市

一路上 男孩持續與串通好的女孩媽媽聯絡 確認女孩的一舉一動 在女孩熟睡中 男孩也到達了目的地

男孩緩緩的打開了她的房門 小心翼翼的走到床邊坐了下來 靜靜的看著熟睡中的女孩

這不是剛剛還在鬧脾氣的她 我這不就來了嗎

男孩: 早安

女孩迷迷糊糊的睜開雙眼: 我..我是在作夢嗎 你不是要工作嗎 你怎麼來了

男孩: 因為我有任意門阿

女孩開心的抱著男孩

因為眼前的男孩 就是她的小叮噹

5月12號 求求你

男孩跟女孩在戀愛過程中 去過很多遊樂園

他們喜歡遊樂園的原因不同 女孩喜歡遊樂園的氛圍 男孩則喜歡樂園中 刺激的遊樂設施

有一次他們在東京的後樂園 男孩勇敢的向女孩提議說 走 我們去玩雲霄飛車吧

女孩打死不要 拼命的向男孩說 不行 我真的不行

我玩那個真的會死

男孩說：放心不會死 我會ㄧ直牽著你的手

其實能夠跟自己心愛的女朋友玩雲霄飛車

也是男孩ㄧ直很想做的事

男孩求了很久 女孩終於答應了 於是男孩帶著女孩 女孩帶著眼眶的淚水 前往排隊

在排隊的過程中 男孩興奮的說 坐雲霄飛車一定要玩兩次 一次坐第一排 可以感受到視覺衝擊 一次坐最後ㄧ排 能夠體會到明顯的離心力

女孩越聽越害怕 不斷祈禱希望可以坐在中間 隊伍慢慢地縮短了

不知道他們排到的位子是哪一排

突然間男孩開心的喊著 耶 我們坐第一排耶

此時的女孩 心情早已降到穀底

但都排到入口了 也只能硬著頭皮上了

女孩的嘴巴像機關槍一樣念個不停 一路念到飛車向上爬升的最高點 這時的她終於安靜了

男孩看著女孩驚恐表情 不忘提醒 表情要注意喔 等等下去有相機會拍照 話還沒說完 咻 那短短一分鐘不到的時間 女孩重新經歷了ㄧ遍人生 所有生命中的苦澀 全都反應在我們買下的那張照片裡

結束後 她一句話也沒說 可能也是說不出話

但是女孩完成她生命中第一次也是唯一一次的雲霄飛車

謝謝你 你真的很勇敢....

5月13號 鼓勵

男孩時常跟女孩分享他工作上的趣事 女孩也從中羡慕起了男孩的工作環境 覺得很豐富

男孩跟女孩說 你也可以去完成你想做的事情呀

女孩想了一下 講了很多自己想達成的目標

但她始終訂定不了方向

於是 男孩果斷的給了她一個最適合她的答案

她是一個聰明且具有判斷能力的女孩

敏銳的她從不錯過所有時下流行的事物 所以男孩建議她可以嘗試 服裝品牌設計 這是一條最適合女孩也最有把握的路

女孩開始積極的找尋有機會合作的物件 不斷的累積經驗

不過成功並沒有這麼容易 即便是能力很強的她 也免不了遇到商場上的險惡

一次次的挫折 讓女孩產生放棄的念頭

男孩瞭解了她的困難 鼓勵了她

男孩: 其實你可以自己當老闆 掌控所有的一切 至少成功與失敗 你都不會後悔 我也會盡全力的支持妳

兩人開始分析著道路上將會碰到的優缺點 男孩也提供了很多設計的想法

女孩越來越有興趣 越來越得心應手

現在的她 成功的創造了屬於她自己的品牌

恭喜妳 妳做到了

5月14號 演技

大多數的情侶都會記錄下感情中美好的回憶 照片是最直接也是最有共鳴的方式

只是往往都會在關鍵時刻 造成了一點遺憾

日本的櫻花有種特別的魔力 能夠讓樹下的戀人得到滿滿幸福的滋味

原本就很甜蜜的兩人 也規劃好了這趟旅程 想在櫻花樹下拍下一張粉紅色的紀念

但過程中 難免會遇到小事情而產生爭執 所帶來的結果 就是他們這一趟旅遊並沒有留下紀念的照片

旅途結束了 他們的氣也消了 女孩開始後悔 抱怨著難得的出遊 卻因為無聊的小事情 沒有留下回憶..

男孩沒有回應 不是因為不開心 而是他默默的把女孩口中的可惜 全都記在了腦海裡

過了一段時間 這一趟他們與朋友們即將前往峇裡島 出發前他們互相叮嚀 這一次有別人在

千萬不要吵架喔

哈哈哈 你們猜到了嗎 沒錯 他們又吵架了

差不多的小事情 卻影響不到大家的心情 兩人脾氣雖然都不好 但演技卻都挺好的

這天風光明媚 陽光普照 大家到了露天餐廳 ㄧ群人有說有笑 但兩人眼神完全沒有交集 為了怕被發現

男孩看著菜單問:你還要喝什麼嗎

女孩看著沙灘 面無表情 但卻用俏皮的聲音說:柳橙汁阿

接下來的時間他們各自望著風景 沒有任何交談

突然間男孩想起了女孩之前說的話 不想要造成可惜

他慢慢坐到了女孩旁邊

酷酷的跟她說:欸 我們來拍照吧

女孩冷冷的回:喔 好啊

雖然他們語氣冷淡 但心裡都知道 這張照片對他們有多麼珍貴

因為就算吵架也要拍照 才不會留下任何遺憾.

你們看 雖然不太會裝的女孩 她的臉上擠不出笑容 但是她的手卻還是搭在了男孩肩上

5月15號 完美主義

女孩對化妝很有興趣 時常研究出不同的妝感跟大家分享

這天 男孩感覺到女孩有點不尋常 手裡拿著化妝包 但眼睛卻一直盯著他看

男孩問：怎麼了

女孩：我幫你化妝吧 臉上還帶著一絲詭異的笑容

男孩沒有拒絕 答應了她

女孩開心的把化妝品擺滿整桌

男孩以為只是一個單純的化妝練習 想不到...

一個轉身 女孩從包包裡拿出了三頂假髮

男孩：我困了

女孩：你給我回來

男孩乖乖的坐下 他才發覺女孩已經策劃很久了

女孩開始幫他戴起了發箍 擦上保養品 隔離霜

接著是打底 眼睛閉起來 眼睛看上面 畫了上下眼線

微笑 打上腮紅 不要動 現在要畫眉毛 當然還要黏上最重要的假睫毛 眼睛看起來才會更有神

完成了 不 還有口紅

看似簡單的幾個步驟 足足化了男孩兩個小時 再加上假髮後 男孩成為了女人

看著鏡子前的自己 讓原本抗拒的男孩 開始欣賞起了自己

欣賞這個來自完美主義者的作品

(中時電子報)