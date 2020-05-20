中華(2204)今參加法說會，協理黃振昌指出，受到新冠肺炎疫情衝擊，今年兩岸四輪銷售目標較之前預估數下修，其中，原預估內銷全年持穩於4.9萬台，現在預估在4.5~5萬台。中國大陸四輪市場部分，轉投資東南汽車及福建奔馳銷售量都比先前有所調整。

中華車前4月內銷四輪為1萬4006台，年減9.8%。2019年內銷加上進口車為4.9萬台，前4月含進口車銷售1萬6096台，預估今年銷售目標4.5-5萬台。

中國大陸四輪市場部分，東南汽車前4月銷售量為6389台，受新冠肺炎疫情影響汽車銷售市場，預估全年銷售約3-5萬台，去年全年為4.4萬台。

福建奔馳第一季銷售量較去年同期下降30%，前4月已銷售6924台，預估全年內銷約2-3萬台，去年銷售約2.8萬台。

此外，中華車預計Zinger皮卡版下半年在台上市，為國內唯一國產長頭皮卡，舒適性與安全性比較高，預計銷售目標2000台。

受到COVID-19疫情搗亂，裕隆集團看淡兩岸車市，中華車預期台灣車市今年衰退1.8%至總市場達43.2萬台，今年中華車旗下整體內銷仍力拚持平。

中華車協理黃振昌今日於法說會表示，今年台灣車市規模估計43.2萬台，比去年衰退1.8%，其中小車42.2萬台、重車0.95萬台；大陸市場方面，今年同樣受疫情影響，推估中國大陸整體汽車市場銷量較2019年可能衰退22.4%，約為2000萬台。

中華車去年銷售方面，2019全年內銷提車4.7萬台，包括代工Fuso大車加上進口車合計4.9萬台，今年預估內銷提車在4.5萬~5萬台。

大陸市場方面，轉投資東南汽車2019年銷售約4.4萬台，2020年預估3~5萬台。新冠肺炎疫情影響汽車銷售市場，將關注大陸地方提出的汽車消費政策，以有效配合地方政策提振銷量。

中華車轉投資福建奔馳去年銷售2.8萬台，今年預估2~3萬台；因新冠肺炎疫情影響汽車銷售市場，第一季銷售量較2019年同期下降3成，第二季將視疫情影響狀況，採行成本節約，並配合大陸政府放寬或取消限購及汽車汰舊換新等政策振興買氣。

另外，去年中華車外銷成車854台，今年力拚達千台。

在電動兩輪部分，去年銷售8269台，今年在新車款帶動，力拚1~1.5萬台，比先前的1.7萬台下修。目前充電站已有51座，預估將斥資6000萬元資金，年底全台達到200座以上為目標。

(時報資訊)